Nikola Vucevic : « C’est dommage pour moi que ça se finisse de cette façon »

Le Monténégro avait toutes les cartes en main pour se qualifier en huitièmes de finale de l'EuroBasket et offrir une belle fin de carrière internationale à Nikola Vucevic, qui avait fait comprendre que c'était sa dernière campagne.

Malheureusement, malgré les 31 points, 11 rebonds et 7 passes de leur pivot, les joueurs monténégrins ont chuté face à la Grande-Bretagne (89-83) et laissent donc la Suède atteindre les phases finales.

« C'est dommage pour moi que ça se finisse de cette façon » ne peut que constater le double All-Star en NBA. « Ça aurait été formidable d'accéder au tour suivant et de jouer à Riga, mais c'est comme ça. En fin de compte, je tiens à remercier tout le monde, mes coéquipiers, les entraîneurs, la fédération et, bien sûr, les supporters. Jouer pour l'équipe nationale va me manquer, c'est un grand honneur. J'aurais aimé terminer différemment, mais il est maintenant temps pour la prochaine génération de laisser sa marque. »

Le sélectionneur Bosko Radovic s'attend de son côté à des temps difficiles, alors que les meilleurs jeunes (Luka Bogavac, Andrija Grbovic et David Mirkovic) sont engagés en NCAA et ne pourront donc pas participer aux fenêtres de qualification pour les prochaines compétitions de la FIBA.

« C'est le sport. Parfois, c'est génial, parfois non »

Également passé par la case universitaire américaine, Nikola Vucevic est bien placé pour comprendre ces jeunes joueurs, alors qu'il pose un regard fier sur sa carrière internationale avec le Monténégro, débutée comme remplaçant de Nikola Pekovic. Même si le réservoir de talent du pays l'a abonné aux matchs de classement.

« Je suis très fier, nous sommes un tout petit pays. Nous n'avons pas beaucoup de joueurs, et pour nous, chaque fois que nous participions à un grand tournoi, c'était un énorme succès, et nous avons toujours essayé de faire de notre mieux et de représenter notre pays de la meilleure façon possible. Dans certains tournois, nous avons bien joué, dans d'autres non, c'est comme ça. Je suis très fier d'avoir eu la chance de représenter mon pays dans tous ces tournois, et très heureux d'avoir joué avec tous ces gars. Avec certains d'entre eux, nous sommes maintenant des amis proches, et c'est quelque chose qui dure toute la vie. Nous avons tous beaucoup de fierté, et nous aurions aimé que cela se termine différemment, mais c'est le sport. Parfois, c'est génial, parfois non ».