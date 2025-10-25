La course aux trophées | Nos favoris pour le titre de « Most Improved Player »

Quel est le point commun entre Giannis Antetokounmpo, Tracy McGrady, Ja Morant et… Aaron Brooks ? Ces joueurs aux carrières assez différentes ont tous remporté le titre de “Most Improved Player”, meilleure progression de la saison. La plupart du temps, cette récompense représente le décollage d'une carrière à l'image ces dernières années Paul George, Jimmy Butler ou Pascal Siakam. Un bon présage pour Dyson Daniels, tout sauf attendu à pareille fête la saison dernière avec les Hawks. Qui succédera à l'arrière australien ? Notre rédaction voit un client se détacher : Deni Avdija.

L'ailier des Blazers a déjà débuté son ascension en deuxième partie de saison dernière. Plus responsabilisé et davantage avec le ballon en main, Avdija a confirmé les promesses vues depuis son arrivée en NBA à Washington. De 14,5 points, 6,3 rebonds et 3,4 passes décisives de moyenne avant le All-Star Game – des chiffres similaires à ceux de son dernier exercice chez les Wizards – le neuvième choix de la Draft 2020 a vu sa production exploser à 23,3 points à 50,8 % au tir dont 41,7 % à 3-points, 9,7 rebonds et 5,2 passes. Statistiquement comme dans l'impact sur le jeu, l'Israélien s'est mué en joueur majeur de Portland.

S'il poursuit sur sa lancée, celle d'un véritable All-Star en puissance, une place au moins sur le podium du “MIP” lui semble promise. Et les résultats collectifs des Blazers pourraient peser lourd dans la balance au moment des votes, surtout s'il ramène la franchise en playoffs, voire au play-in. Avdija arrive en tête au sein de notre rédaction avec un peu moins de la moitié des premières places (43 %).

La Draft 2023 à l'honneur ?

Fait rare, un de ses principaux adversaires pourrait être… un de ses coéquipiers. Shaedon Sharpe a lui aussi pris une nouvelle dimension en 2025 à Portland. Scoreur talentueux, le Canadien a lui aussi fait un bond après le dernier All-Star Game en tournant ensuite à plus de 21 points par match (18,5 sur l'ensemble de la saison). Le voir s'installer dans le club des joueurs au-dessus des 20 points de moyenne sur toute une saison devrait lui offrir quelques bulletins en fin de saison.

Comme souvent, les joueurs dans leur troisième année en NBA devraient eux aussi compter parmi les principaux candidats au MIP. Amen Thompson figure parmi les favoris après sa saison 2024-2025 de l'éclosion. L'ailier n'est plus une promesse, il est bel et bien devenu un des hommes forts des Rockets. La blessure de Fred VanVleet devrait lui octroyer plus de responsabilités à la création, de quoi doper un peu plus ses chiffres. Lui aussi retenu en 2023, Brandon Miller a été pour le moment en partie freiné par les blessures, qui l'ont limité à 27 matchs la saison dernière. L'ailier des Hornets est pétri de talent et ne manquera pas de ballons à Charlotte pour le démontrer.

Enfin, comme à Portland, deux joueurs des Pacers ont également reçu une première place au sein de notre rédaction : Bennedict Mathurin et Andrew Nembhard. L'absence de Tyrese Haliburton va devoir être compensée et les deux joueurs devraient être parmi les principaux à devoir se montrer. Mathurin retrouve une place de titulaire et devrait être la deuxième option offensive d'Indiana derrière Pascal Siakam. Nembhard, lui, va être décalé au poste de meneur et sera attendu comme l'un des principaux gestionnaires de l'équipe de Rick Carlisle.

NOTRE FAVORI

Deni Avdija (Blazers)

Stats 2024-2025 : 16,9 points à 47,6 %, 7,3 rebonds, 3,9 passes, 1 interception en 30 minutes

NOS OUTSIDERS

Brandon Miller (Hornets)

Stats 2024-2025 : 21 points à 40,3 %, 4,9 rebonds, 3,6 passes en 34,2 minutes

Amen Thompson (Rockets)

Stats 2024-2025 : 14,1 points à 55,7 %, 8,2 rebonds, 3,8 passes, 1,4 interception, 1,3 contre en 32,2 minutes

Bennedict Mathurin (Pacers)

Stats 2024-2025 : 16,1 points à 45,8 %, 5,3 rebonds, 1,9 passe en 29,8 minutes

Andrew Nembhard (Pacers)

Stats 2024-2025 : 10 points à 45,8 %, 3,3 rebonds, 5 passes, 1,2 interception en 28,9 minutes