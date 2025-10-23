La NBA fait (enfin) revenir ses logos iconiques pour les Finals

Le débat était (ré)apparu lors des dernières Finals entre le Thunder et les Pacers. Comme depuis 2010, le trophée Larry O'Brien n'était pas dessiné sur le parquet et, comme depuis 2015, l'inscription « The Finals » manquait elle aussi à l'appel.

Des absences, justifiées par des soucis de sécurité, qui peinaient les fans les plus nostalgiques. Nombreux à s'en plaindre, ils ont ensuite réclamé le retour de cette ancienne tradition sur les réseaux sociaux.

Les voilà maintenant en mesure de se réjouir puisque, selon ESPN, la NBA va bien remettre ces logos iconiques sur le parquet et, ce, à partir des prochaines Finals. Sans que cela ne prenne la forme d'une simple incrustation numérique, comme ce fut le cas – dans l'urgence – en juin dernier, car ils seront directement peints au sol.

En marge des Finals 2025, Adam Silver assurait avoir entendu toutes les critiques et il indiquait déjà qu'un changement était à l'étude : « Pour être honnête, je n'avais pas vraiment pensé à tout ça, jusqu'à ce que je le vois sur les réseaux sociaux… » avait reconnu le commissionner. « Je suis aussi nostalgique pour certaines choses et, dans une culture médiatique comme la nôtre, c'est bien quand vous regardez des highlights et que certaines choses se distinguent, en direct ou sur les réseaux sociaux, car vous voyez ce logo du trophée ou autre chose indiquant que c'est un événement spécial. Donc on va y réfléchir. »