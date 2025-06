Adam Silver finira-t-il par faire revenir le logo des Finals sur le parquet ?

Comme depuis maintenant dix ans, les Finals de cette année entre le Thunder et les Pacers ne dérogent pas à la règle : le logo « The NBA Finals » manque à l’appel sur le parquet. Ce qui froisse les plus nostalgiques de cette ancienne tradition, respectée jusqu’en 2014 et donc disparue à partir de 2015.

Interrogé à ce propos, Adam Silver a néanmoins laissé entendre que l’année 2026 pourrait marquer le retour de ce logo, qui différenciait les matchs des Finals des autres matchs de la saison régulière et des playoffs…

« Pour être honnête, je n’avais pas vraiment pensé à tout ça jusqu’à ce que je le vois sur les réseaux sociaux » a ainsi reconnu le commissionner. « Je suis également nostalgique pour certaines choses et, dans une culture médiatique comme la nôtre, c’est bien quand vous regardez des highlights et que certaines choses se distinguent, en direct ou sur les réseaux sociaux, car vous voyez ce logo du trophée ou autre chose indiquant que c’est un événement spécial. Donc on va y réfléchir. »

Une justification à deux vitesses ?

À l’époque, pour justifier la disparition du logo sur le parquet, la NBA mettait en avant la sécurité de ses joueurs, puisque ces derniers pouvaient par exemple glisser à l’endroit où étaient rajoutés les stickers.

Or, quand il s’agit de promouvoir sa nouvelle « NBA Cup » de mi-saison, il a été reproché à la ligue de ne pas se soucier autant de la sécurité de ses joueurs. Avec notamment tout plein de stickers et de couleur rajoutés sur le terrain, rendant les matchs de cette compétition immédiatement reconnaissables…

« Concernant la NBA Cup, nous avons la possibilité de tout planifier en avance et de dessiner un terrain neutre spécifique pour le titre. Puis, les équipes dessinent leurs propres terrains pour ce tournoi et ça prend beaucoup de temps de créer de nouveaux parquets, en matière de peinture, etc… » s’est donc défendu Adam Silver. « L’une des raisons pour lesquelles nous avons laissé tomber les logos sur le parquet, c’est qu’il y avait l’impression qu’ils pouvaient rendre le terrain plus glissant, et ce changement avait justement lieu au moment des Finals. Peut-être que c’est pour des raisons superstitieuses ou juste parce que les équipes pensaient que l’on ne devait pas changer les choses à un moment aussi important de la compétition, mais c’est en grande partie pour ça que nous avons arrêté les logos sur le parquet. »