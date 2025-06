En catastrophe, la NBA incruste numériquement trophées Larry O’Brien et logos des Finals

« Pour être honnête, je n’avais pas vraiment pensé à tout ça jusqu’à ce que je le vois sur les réseaux sociaux. Je suis également nostalgique pour certaines choses et, dans une culture médiatique comme la nôtre, c’est bien quand vous regardez des highlights et que certaines choses se distinguent, en direct ou sur les réseaux sociaux, car vous voyez ce logo du trophée ou autre chose indiquant que c’est un événement spécial. Donc on va y réfléchir. »

En amont des Finals 2025, Adam Silver assurait avoir entendu les critiques sur l’absence du logo des « Finals » sur le parquet pour la dernière série de l’année. Une absence justifiée depuis 2014 par des soucis de sécurité…

Ces stickers, qui permettaient de différencier le parquet des Finals du parquet habituel, pouvaient parfois être un peu glissants, et la Grande Ligue avait donc décidé de s’en passer. En sous-estimant sans doute l’impact de cette disparition sur les spectateurs, car ils permettaient de repérer d’un seul coup d’œil des images des Finals.

Un terrain chargé…

Résultat ? Dans le Game 2, on a d’abord vu apparaître deux trophées Larry O’Brien, incrustés de façon numérique.

Une solution d’urgence qui a fait l’unanimité… contre elle. Une solution « au rabais », comme on le voit sur le résumé, avec un trophée qui passe notamment sur le drapeau d’Oklahoma City agité au début du match.

Pendant le match, les trophées Larry O’Brien ont ensuite alterné avec le logo des Finals.

Sauf qu’entre les stickers réellement placés sur le terrain (Paycom, YouTube TV et Michelob Ultra), et ceux rajoutés numériquement (les trophées, les logos des Finals et Emirates en France), le terrain était recouvert de pubs/logos. Pas sûr donc que cette solution améliore vraiment la lisibilité, alors que c’était justement la première critique.