La NBA revient sur BeIN Sports dès ce soir !

Télévision – Malgré l'arrivée de Prime Video, BeIN Sports va continuer de diffuser chaque nuit des rencontres NBA. Avec toujours l'émission NBA Extra.

bein sports nba

 

Les négociations ont été longues et âpres sans doute, mais la bonne nouvelle est tombée : la NBA restera sur BeIN Sports cette saison ! Et dès cette nuit, les abonnés aux chaînes qataris pourront suivre les chocs Knicks – Cavaliers (1h00, sur BeIN Sports 1) avec Xavier Vaution et Chris Singleton, puis Mavericks – Spurs (3h30, sur BeIN Sports 1) avec Fred Schweikert et Eric Micoud aux commentaires.

Jeudi, à 12h45, on reprend les bonnes habitudes avec NBA Extra, et selon L'Equipe, le contrat porterait sur trois années supplémentaires. Mais il faudra désormais partager l'exclusivité avec Amazon et son service Prime Video, et il faudra patienter avant de connaître le détail du “lot” récupéré par BeIN Sports.

Par la rédaction
