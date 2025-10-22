Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →
Voir les stats sur Proballers

Les Sixers veulent se créer une nouvelle identité

Publié le 22/10/2025 à 19:23 Twitter Facebook

Parmi les pires attaques de la NBA la saison passée, et les plus grosses déceptions, les Sixers ont l'intention de changer la donne avec des lignes arrières rapides et athlétiques.

tyrese maxey joel embiidGros flop de la saison passée, plombés par les blessures de Joel Embiid, Paul George et même Tyrese Maxey, les Sixers veulent retrouver les playoffs dès cette saison. Sachant qu'ils ont conservé leur « Big Three », c'est l'objectif minimum en vérité.

Pour ce faire, et retrouver une attaque digne de ce nom, Nick Nurse veut varier son jeu et profiter d'un effectif rajeuni, emmené notamment par l'excitant rookie VJ Edgecombe, pour proposer plus de transition et de jeu rapide. Il n'exclut pas d'ailleurs de jouer avec quatre « petits ».

« On a beaucoup de polyvalence et ça va donc être sympa pour nous de pouvoir jouer de différentes manières », annonce ainsi le meneur All-Star, Tyrese Maxey, dans The Philadelphia Inquirer. « On va vouloir jouer vite mais on sait qu'il faudra aussi parfois ralentir le tempo. On a Joel, on a Paul, deux gars qui sont très forts sur demi terrain. Et on a aussi VJ, Jared, Quentin, qui sont très forts sur tout terrain. On verra. »

“On a tous cette petite voix qui nous rabâche la déception de l'an passé”

Après cette année cauchemardesque, Nick Nurse a mis ses troupes au parfum dès le camp d'entraînement. Il va falloir effacer ce goût amer de l'année dernière au plus vite !

« On est tous très concentrés », confirme Kelly Oubre Jr. « On a tous cette volonté et cette petite voix en nous qui nous rabâche la déception de l'an passé. On veut avancer et créer une nouvelle identité, match après match en jouant comme il faut. »

Avec un secteur extérieur plutôt replet, en attendant aussi le retour du prometteur Jared McCain à nouveau blessé (au pouce cette fois), Philly a sans aucun doute tout intérêt à pousser le cuir dès que l'occasion se présentera pour varier son jeu. Jouer dur et jouer vite, deux slogans indémodables qui doivent permettre aux Sixers de ressusciter !

« On est très compétitif, très polyvalent. On peut faire beaucoup de choses différentes, avec des intérieurs qui peuvent jouer sur plusieurs postes. On a beaucoup de talent et l'équipe est investie » conclut Tyrese Maxey. « Tant qu'on sera dans cet état d'esprit, on sera une bonne équipe et on aura une bonne opportunité d'aller loin. »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Tyrese Maxey 52 37.7 43.7 33.7 87.9 0.3 3.1 3.3 6.1 2.4 1.8 0.4 2.2 26.3
Joel Embiid 19 30.2 44.4 29.9 88.2 1.9 6.3 8.2 4.5 3.3 0.7 0.9 2.2 23.8
Quentin Grimes 28 33.7 46.9 37.3 75.2 1.0 4.1 5.2 4.5 2.9 1.5 0.4 2.1 21.9
Paul George 41 32.5 43.0 35.8 81.4 0.6 4.8 5.3 4.3 2.6 1.8 0.5 2.5 16.2
Jared Mccain 23 25.7 46.0 38.3 87.5 0.6 1.9 2.4 2.6 1.6 0.7 0.0 1.6 15.3
Kelly Oubre, Jr. 60 34.6 47.0 29.3 75.1 1.6 4.5 6.1 1.8 1.3 1.5 0.5 3.0 15.1
Lonnie Walker 20 23.8 42.0 35.4 80.0 0.3 2.9 3.2 2.5 1.3 0.5 0.3 1.4 12.4
Jared Butler 28 24.3 42.6 35.2 87.0 0.4 2.1 2.5 4.9 1.8 1.1 0.3 2.0 11.5
Guerschon Yabusele 70 27.1 50.1 38.0 72.5 1.9 3.7 5.6 2.1 1.2 0.8 0.3 2.3 11.0
Justin Edwards 44 26.2 45.5 36.3 69.6 1.0 2.3 3.4 1.6 1.1 1.0 0.4 2.2 10.1
Caleb Martin 31 30.4 43.5 37.9 62.2 1.4 3.0 4.4 2.2 1.4 1.1 0.6 2.0 9.1
Oshae Brissett 6 23.7 48.7 33.3 57.1 1.2 2.5 3.7 0.7 1.3 0.7 0.5 2.3 8.7
Jalen Hood-schifino 13 23.1 37.1 30.4 84.2 0.2 1.8 2.0 2.8 1.3 0.4 0.5 1.7 7.8
Andre Drummond 40 18.8 50.0 15.0 62.2 2.7 5.0 7.8 0.9 1.4 1.0 0.5 2.4 7.3
Ricky Council Iv 73 17.1 38.2 25.8 80.4 0.7 2.2 2.9 1.3 0.7 0.4 0.2 0.9 7.3
Jeff Dowtin 41 15.1 48.7 40.0 73.3 0.3 1.2 1.5 1.9 0.4 0.6 0.3 0.7 7.0
Chuma Okeke 7 24.5 54.5 45.5 66.7 2.9 3.3 6.1 1.9 0.4 0.7 0.4 0.7 6.9
Eric Gordon 39 19.7 42.6 40.9 75.0 0.2 1.0 1.2 1.7 0.7 0.7 0.3 0.8 6.8
Marcus Bagley 10 25.3 39.1 15.6 80.0 2.3 4.7 7.0 1.0 0.7 0.9 1.2 1.6 6.7
K.j. Martin 24 20.0 61.6 38.1 82.8 0.9 2.1 3.0 0.8 0.5 0.5 0.7 2.6 6.4
Colin Castleton 5 19.6 50.0 0.0 66.7 3.2 4.2 7.4 2.0 0.2 0.2 0.2 2.6 6.0
David Roddy 3 9.5 42.1 18.2 0.0 0.7 2.3 3.0 1.0 0.3 0.7 0.0 0.3 6.0
Isaiah Mobley 1 17.4 28.6 33.3 50.0 1.0 3.0 4.0 5.0 0.0 1.0 1.0 3.0 6.0
Adem Bona 58 15.6 70.3 0.0 67.0 1.6 2.6 4.2 0.5 1.1 0.4 1.2 2.2 5.8
Alex Reese 14 15.3 47.2 36.6 75.0 0.6 2.7 3.3 0.3 0.4 0.7 0.7 1.5 5.3
Reggie Jackson 31 12.4 39.1 33.8 77.8 0.3 1.1 1.4 1.5 0.5 0.5 0.1 1.1 4.4
Kyle Lowry 35 18.8 35.0 33.0 81.8 0.3 1.6 1.9 2.7 0.6 0.9 0.3 1.8 3.9
Lester Quinones 4 4.2 50.0 0.0 100.0 0.8 0.3 1.0 0.3 1.0 0.0 0.0 0.0 2.3
Pete Nance 7 9.8 33.3 33.3 50.0 0.3 1.1 1.4 0.4 0.0 0.1 0.0 1.4 2.1
Phillip Wheeler 5 8.9 14.3 0.0 100.0 0.4 1.2 1.6 0.4 0.2 0.2 0.4 0.2 1.6

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Emmanuel Laurin
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Philadelphia 76ers en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes