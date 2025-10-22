Les Sixers veulent se créer une nouvelle identité

Gros flop de la saison passée, plombés par les blessures de Joel Embiid, Paul George et même Tyrese Maxey, les Sixers veulent retrouver les playoffs dès cette saison. Sachant qu'ils ont conservé leur « Big Three », c'est l'objectif minimum en vérité.

Pour ce faire, et retrouver une attaque digne de ce nom, Nick Nurse veut varier son jeu et profiter d'un effectif rajeuni, emmené notamment par l'excitant rookie VJ Edgecombe, pour proposer plus de transition et de jeu rapide. Il n'exclut pas d'ailleurs de jouer avec quatre « petits ».

« On a beaucoup de polyvalence et ça va donc être sympa pour nous de pouvoir jouer de différentes manières », annonce ainsi le meneur All-Star, Tyrese Maxey, dans The Philadelphia Inquirer. « On va vouloir jouer vite mais on sait qu'il faudra aussi parfois ralentir le tempo. On a Joel, on a Paul, deux gars qui sont très forts sur demi terrain. Et on a aussi VJ, Jared, Quentin, qui sont très forts sur tout terrain. On verra. »

“On a tous cette petite voix qui nous rabâche la déception de l'an passé”

Après cette année cauchemardesque, Nick Nurse a mis ses troupes au parfum dès le camp d'entraînement. Il va falloir effacer ce goût amer de l'année dernière au plus vite !

« On est tous très concentrés », confirme Kelly Oubre Jr. « On a tous cette volonté et cette petite voix en nous qui nous rabâche la déception de l'an passé. On veut avancer et créer une nouvelle identité, match après match en jouant comme il faut. »

Avec un secteur extérieur plutôt replet, en attendant aussi le retour du prometteur Jared McCain à nouveau blessé (au pouce cette fois), Philly a sans aucun doute tout intérêt à pousser le cuir dès que l'occasion se présentera pour varier son jeu. Jouer dur et jouer vite, deux slogans indémodables qui doivent permettre aux Sixers de ressusciter !

« On est très compétitif, très polyvalent. On peut faire beaucoup de choses différentes, avec des intérieurs qui peuvent jouer sur plusieurs postes. On a beaucoup de talent et l'équipe est investie » conclut Tyrese Maxey. « Tant qu'on sera dans cet état d'esprit, on sera une bonne équipe et on aura une bonne opportunité d'aller loin. »