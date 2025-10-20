« Bien plus avancé que prévu » : Nick Nurse bluffé par VJ Edgecombe

En récupérant VJ Edgecombe avec le 3e choix de la dernière Draft, les Sixers espéraient apporter du sang frais à une rotation arrière vieillissante ou blessée, aux côtés de Tyrese Maxey. Néanmoins, les doutes sur son dribble lors de son passage à Baylor pouvaient inquiéter par rapport à son impact, au moins immédiat, en NBA…

Et pourtant… lors du dernier match de présaison face aux Wolves, le rookie a pris le contrôle du jeu. Littéralement.

Aligné comme premier créateur, VJ Edgecombe a ainsi brillé : 26 points, 6 rebonds, 3 passes décisives et 5 interceptions en 34 minutes. Un vrai coup de projecteur sur son potentiel comme premier porteur du ballon.

« Nous nous sommes dit : ‘OK, il pourrait peut-être jouer un peu avec le ballon', et nous avons discuté de la possibilité de le faire lors de la Summer League », a ainsi expliqué Nick Nurse. « Mais de notre point de vue, je pense qu'il est bien plus avancé que ce que nous pensions, et qu'il est capable de le faire. »

« Il a vraiment un bon sens du jeu »

« V.J. fait un travail formidable pour les organiser [le jeu]. C'est la partie la plus difficile du rôle de meneur ou de créateur », a complété l'entraîneur. « Il appelle les systèmes, il place ses coéquipiers et lance les actions de jeu, ce qui est formidable à voir. Il a vraiment un bon sens du jeu. »

S’il confirme cette capacité à mener la charge, ballon en main, VJ Edgecombe pourrait devenir un maillon clé du dispositif des Sixers, capable d’alléger la charge de Tyrese Maxey et d’offrir une vraie bouffée d’oxygène à une équipe qui devra composer sans Joel Embiid ou Paul George sur de nombreuses rencontres.

Mais est-il vraiment prêt à endosser ce rôle de moteur offensif ? L'intéressé ne semble pas douter une seconde.

« Je sais que j'ai travaillé dur pour en arriver là. Si je n'étais pas prêt, je ne serais pas ici. Je suis très confiant. Mes coéquipiers me donnent aussi confiance. Je ne dirais pas que c'est facile, mais au final, c'est du basket. J'essaie de ne pas trop réfléchir. J'adore ce sport. … Tout se passe naturellement. Je m'amuse, c'est tout. »