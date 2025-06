Draft 2025 | Présentation de V.J. Edgecombe (Baylor)

Attention les yeux, V.J. Edgecombe débarque en NBA. Le joueur de Baylor est un des principaux prospects de cette Draft, et un de ceux qui attirent le plus le regard. Athlète de haut niveau, Valdez (de son prénom complet) Edgecombe est d’ores et déjà un sérieux client pour les Tops 10 de fin de saison pour ses posters comme pour ses contres. Mais ne croyez pas que le Bahaméen n’est qu’un fournisseur de highlights. Au fil de la saison, l’arrière a affiché un jeu bien plus raffiné qu’il ne pouvait en donner le sentiment à première vue.

Peut-être est-ce son expérience internationale dès son plus jeune âge, lui qui était déjà un leader de sa sélection lors du tournoi de qualification aux JO de Paris (16,5 points, 5,5 rebonds, 3,8 passes et 2 interceptions), passée proche de l’exploit contre l’Espagne en finale. Mais Edgecombe a surtout un profil taillé pour la NBA, où ses qualités défensives peuvent en faire un joueur qui compte dès son début de carrière.

Impliqué des deux côtés du terrain, il devrait profiter des plus grands espaces parfois laissés chez les pros pour s’imposer. Son niveau plancher devrait lui assurer un rôle pour de nombreuses années, et le meilleur est peut-être à venir avec des axes de progression clairement établis.

D’autant plus qu’il a été loué à Baylor pour sa maturité et ses qualités de leader, tout en étant à l’écoute des vétérans, comme Buddy Hield ou Eric Gordon avec la sélection bahaméenne.

Profil

Poste : arrière

Taille : 1,93m

Poids : 88kgs

Equipe : Baylor Bears

Stats 2024/25 : 15,0 points (à 43,6%), 5,6 rebonds, 3,2 passes, 2,1 interceptions en 32,7 minutes

Points forts

– Les qualités athlétiques. V.J. Edgecombe est paré au décollage. L’arrière est vraisemblablement le meilleur athlète de cette promotion, un mélange de détente, d’explosivité et de vitesse qui fera se lever les foules. Et le Bahaméen sait les utiliser à bon escient, que ce soit en transition où il ne se préoccupe guère des défenseurs sur son chemin, ou pour des « chasedown blocks » surpuissants.

– La défense. En plus de son arsenal physique, Edgecombe est un défenseur intense, toujours actif en particulier sur les lignes de passe. C’est d’ailleurs dans un rôle de première aide défensive sur les ailes qu’il brille le plus, même s’il est déjà très sérieux en homme-à-homme. Le joueur de Baylor sera un vrai atout, peu importe sa future équipe, en deuxième rideau pour monter au contre (0,6 par match) où il est capable d’aller chercher des ballons en haute altitude.

– La marge de progression offensive. V.J. Edgecombe est un produit non fini, qui a déjà montré de gros progrès au fil de sa seule année en NCAA. Après un début de saison difficile au tir, il a fini fort, bien plus que ce que les chiffres bruts ne l’indiquent (34 % à 3-points sur la saison, 36,3 % sur réception de passe). Plus qu’un potentiel « 3&D », Edgecombe est un joueur altruiste, bon connecteur de l’attaque des siens, et dont les qualités sans ballon en attaque (lecture, déplacement) demandent à être exploitées davantage que Baylor n’a pu le faire.

Points faibles

– La technique. Avec de telles aptitudes athlétiques, V.J. Edgecombe pourrait devenir un des meilleurs « slasheurs » de la planète. Mais il est pour l’instant trop limité par un dribble trop moyen, des lacunes pour se créer ses propres points, et une finition parfois suspecte (seulement 44,5 % sur ses layups en NCAA). Rien de rédhibitoire à ce stade, mais c’est peut-être ce qui fera la différence entre une solide carrière et celle d’un All-Star pour le Bahaméen.

– La taille. Sans être ridicule, Edgecombe est plutôt dans la moyenne basse des arrières avec son 1m93. Il a déjà travaillé sur son physique en ajoutant près de sept kilos depuis son arrivée en NCAA, mais il y a encore de la marge pour davantage résister au contact au niveau supérieur.

Comparaison

Le potentiel pour peser des deux côtés du terrain, des qualités athlétiques impressionnantes… Il y a clairement du Victor Oladipo chez V.J. Edgecombe. Et il serait inspiré de prendre exemple sur l’ancien Pacer, brut à son arrivée dans la ligue et devenu un joueur majeur au pic de sa carrière. S’il plafonne, il a tout de même de quoi imaginer un rôle comme Iman Shumpert au fil des années.

Pronostic

3e ou 4e de cette Draft, l’avenir de V.J. Edgecombe semble en bonne partie entre les mains des Sixers, et on ne l’imagine pas ne pas être retenu ensuite par les Hornets.