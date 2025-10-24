La course aux trophées | Victor Wembanyama, nouveau ministre de la défense ?

80% pour les GM, 100% pour BasketUSA. Au moment de songer à nos pronostics pour le titre de Défenseur de l'année, un seul nom est revenu sur toutes les lèvres, celui de Victor Wembanyama. Considéré majoritairement comme le meilleur défenseur de la ligue par les dirigeants de NBA, l'intérieur des Spurs est notre grand favori pour décrocher son premier titre de « DPOY ».

Ce n'est sans doute qu'une question de temps avant que « Wemby » ne remporte cette récompense. Cela aurait pu se produire dès 2024/25, alors qu'il avait largement les faveurs des bookmakers après une première partie de saison de haute volée (3.8 contres, leader de la NBA, 11 rebonds, 5e « Defensive Rating » individuel derrière quatre joueurs du Thunder). Mais sa thrombose veineuse profonde a tout fichu en l'air, privant le Français des 30 derniers matchs de la saison.

Faute de remplir les critères de la NBA au nombre de rencontres disputées, Victor Wembanyama a dû observer de loin Evan Mobley rafler la mise, une juste récompense également pour l'intérieur des Cavaliers. Voilà cette saison un des principaux défis de la star des Spurs : être sur le parquet, tout simplement. Ou en tout cas, au moins 65 matchs pour être éligible aux récompenses de fin de saison.

S'il y parvient et reste sur la dynamique de ses deux premières saisons, il y a fort à parier que « Wemby » sera en très bonne posture pour être élu Défenseur de l'année. Sa dissuasion près du cercle et sa mobilité sont des atouts considérables, surtout avec quelques centimètres supplémentaires.

Evan Mobley et Dyson Daniels à l'affût

Derrière lui, les prétendants sont nombreux, alors que sept joueurs avaient reçus des votes pour la première place la saison passée. Le tenant du titre Evan Mobley est attendu comme la clé de voûte défensive des Cavaliers, une des meilleures équipes de toute la NBA. Capable de tenir des intérieurs costauds dans la raquette comme de « switcher » au large, il est un défenseur d'impact, même s'il est moins spectaculaire que ne peut l'être Victor Wembanyama.

Et moins que la moyenne d'interceptions de Dyson Daniels, son premier poursuivant dans la hiérarchie la saison dernière. L'Australien pourrait bénéficier des progrès collectifs attendus des Hawks pour être mis davantage en lumière. Ses trois ballons subtilisés par match étaient du jamais-vu depuis 33 ans en NBA et les 2,98 « steals » de John Stockton en 1991/92.

En restant dans ces hauteurs, il sera assurément un des noms les plus cités en fin de saison. S'il parvient à augmenter encore ses chiffres, il pourrait devenir un client sérieux pour Victor Wembanyama.

Les frères Thompson à l'honneur ?

Parmi les autres candidats potentiels, Amen Thompson a une bonne tête d'outsider alors que sa progression sera une des plus observées cette saison. Le joueur des Rockets est un poison par ses qualités athlétiques hors-normes et son instinct (1.4 interception, 1.3 contre).

Mis en avant par la saison fantastique du Thunder de ce côté du parquet, Lu Dort n'avait pas pu faire mieux que la quatrième place des suffrages en 2024/25. Il lui faudra faire très fort pour grimper encore d'un ou plusieurs rangs. Ivica Zubac pourrait, lui, souffrir d'un temps de jeu en baisse chez les Clippers qui se sont renforcés à l'intérieur durant l'intersaison.

Reste les habitués de ce classement comme Draymond Green (Warriors) et Giannis Antetokounmpo (Bucks), toujours placés, voire mieux en fonction des résultats de leur équipe, ou de leur présence dans d'autres classements de récompenses individuelles. Parmi les nouveaux visages de la lutte pour le « DPOY », Ausar Thompson (Pistons) s'il est épargné par les blessures, et Toumani Camara (Blazers) peuvent aussi nourrir quelques espoirs.

NOTRE FAVORI

Victor Wembanyama (Spurs)

Stats 2024-2025 : 24,3 points, 11 rebonds, 3,7 passes, 1,1 interception, 3,8 contres

NOS OUTSIDERS

Evan Mobley (Cavaliers)

Stats 2024-2025 : 18,5 points, 9,3 rebonds, 3,2 passes, 0,9 interception, 1,6 contre

Dyson Daniels (Hawks)

Stats 2024-2025 : 14,1 points, 5,9 rebonds, 4,4 passes, 3 interceptions, 0,7 contre

Amen Thompson (Rockets)

Stats 2024-2025 : 14,1 points, 8,2 rebonds, 3,8 passes, 1,4 interception, 1,3 contre

Toumani Camara (Blazers)

Stats 2024-2025 : 11,3 points, 5,8 rebonds, 2,2 passes, 1,5 interception, 0,6 contre

Notre cinq défensif de la saison

Amen Thompson – Dyson Daniels – Toumani Camara – Evan Mobley – Victor Wembanyama

Ont été cités : Lu Dort, Ausar Thompson, Jalen Suggs, Anthony Davis, Ivica Zubac