2m21, 2m27, 2m31… On connaît enfin la taille exacte de Victor Wembanyama

Depuis que Victor Wembanyama est réapparu en public, les chiffres les plus fous circulent autour de sa taille. Mesuré à 2m24, Boban Marjanovic assurait cette semaine que « Wemby » était pourtant plus grand que lui. À ses côtés, le journaliste d'ESPN Brian Windhorst allait encore plus loin. Ou plutôt plus haut.

« Il était annoncé à 2m21 (7 pieds 3 pouces) lors de sa saison rookie, mais c’était un mensonge, » a-t-il lancé. « Je pense qu’il mesurait en réalité environ 2m26 (7 pieds 5 pouces). Il est désormais officiellement listé à 2m26, mais je crois qu’il pourrait bien approcher les 2m31 (7 pieds 7 pouces). »

Mêmes propos chez son confrère Kevin O'Connor. « Wemby fait sans aucun doute près de 2m31 (7 pieds 7 pouces). J’ai côtoyé Boban, Tacko Fall, ces joueurs immenses. Wemby est plus grand qu’eux tous », estime-t-il, soutenu par Bill Simmons : « Félicitations aux Spurs pour avoir enfin admis qu’il mesure 2m26. Ce sont de petits pas, jusqu’à ce que tout le monde admette qu’il mesure en réalité 2m29. Mais au moins, on avance. »

Wembanyama est le plus grand joueur de la NBA, à égalité avec Zach Edey

Et du côté des Spurs, c'est le flou le plus total. « Aucun de nous n’est à sa hauteur, donc ce n’est que des suppositions », ironise Mitch Johnson. « Je n’en ai aucune idée. Il faudrait que je monte sur une chaise avec un mètre pour vérifier, mais je sais qu’il est plus grand que moi. Il fait un peu plus de 7 pieds (2m13), c’est sûr. »

Finalement, c'est Wemby lui-même qui a donné la réponse. Interrogé cette semaine par nos confrères de L'Equipe, il a expliqué qu'il mesurait « 7 pieds 4 pouces sans chaussures ». Soit 2m24.

Avec chaussures, cela donne 2m27, mais la NBA a décidé de ne plus donner les tailles avec chaussures, et c'est au Draft Combine que la ligue donne les tailles avec et sans chaussures.

Le Français est le plus grand joueur de NBA cette saison, à égalité avec Zach Edey (2m24). Ils devancent Bol Bol (2m21) et Kristaps Porzingis (2m18). Ce dernier est mesuré à 7 pieds et 2 pouces en NBA, mais il était annoncé à 7 pieds et 3 pouces à l'Euro. La fameuse différence de trois centimètres avec ou sans chaussures.