Maxi Kleber encore coincé à l’infirmerie

Décidément, Maxi Kleber a bien du mal à rester en bonne santé… Quasiment neuf mois après son arrivée à Los Angeles, en provenance de Dallas, il n'a joué qu'un match avec les Lakers – en playoffs – et ses grands débuts en saison régulière attendront encore, puisqu'il doit s'absenter au moins deux semaines.

Cette fois, c'est une élongation au niveau du muscle oblique qui le pousse à rejoindre l'infirmerie californienne. Au cours des derniers mois, l'Allemand avait dû gérer une fracture du pied, contractée sous les couleurs des Mavericks, avant de se blesser au niveau du quadriceps durant l'intersaison 2025…

« J'étais très frustré. J'ai beaucoup travaillé pour que quelque chose comme ça se produise… Mais on ne peut pas toujours tout contrôler et, tout ce que je peux faire, c'est continuer à travailler, donner le meilleur de moi-même. Pareil pour ma rééducation et ma remise en forme physique » indiquait-il récemment, à propos de sa blessure survenue en début de « training camp ».

Côté Lakers, sans Maxi Kleber, Deandre Ayton et Jaxson Hayes se partageront donc les minutes au poste 5, avec éventuellement Jarred Vanderbilt pour dépanner. On rappelle que LeBron James et le rookie Adou Thiero manqueront aussi à l'appel pour le début de saison.

Maxi Kleber Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 DAL 72 17 48.9 31.3 74.6 1.0 2.3 3.2 0.7 1.6 0.4 0.4 0.7 5.4 2018-19 DAL 71 21 45.3 35.3 78.4 1.3 3.4 4.6 1.0 2.0 0.5 0.8 1.1 6.8 2019-20 DAL 74 26 46.1 37.3 84.9 1.5 3.7 5.2 1.2 2.4 0.3 0.8 1.1 9.1 2020-21 DAL 50 27 42.2 41.0 91.9 0.9 4.3 5.2 1.4 2.1 0.5 0.6 0.7 7.1 2021-22 DAL 59 25 39.8 32.5 70.8 1.2 4.7 5.9 1.2 2.3 0.5 0.8 1.0 7.0 2022-23 DAL 37 25 45.6 34.8 71.1 0.8 2.8 3.6 1.4 2.3 0.3 0.7 0.8 5.9 2023-24 DAL 43 20 43.2 34.8 70.2 0.7 2.6 3.3 1.6 1.8 0.4 0.7 0.7 4.4 2024-25 DAL 34 19 38.5 26.5 76.2 0.7 2.1 2.8 1.3 1.9 0.3 0.7 0.5 3.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.