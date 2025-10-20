Russell Westbrook : « Certains vont aimer, d’autres vont détester. C’est ma vie »

« Au buzzer », Russell Westbrook a décroché un contrat au salaire minimum pour la saison à venir, et comme les rumeurs le laissaient entendre depuis cet été, il va disputer sa 18e saison en NBA aux Kings. 18 comme son nouveau numéro, et le MVP 2017 sait que chacune de ses arrivées dans une formation fait jaser. D'autant que beaucoup de doutes entourent cette saison à venir de Sacramento.

« Pour être honnête, ça a toujours été comme ça tout au long de ma carrière, » reconnaît-il. « Il n'y a rien de nouveau, malheureusement. Je suis reconnaissant et même un peu privilégié d’avoir à affronter le doute, les questions sur ma capacité à encore jouer ou non. Je sais de quoi je suis capable quand on me donne ma chance. Donc, quand la saison commencera, je ferai ce que j’ai toujours fait : me battre. Certains vont aimer, d’autres vont détester. C’est ma vie. Je n’ai pas tenu 18 ans dans cette ligue par hasard. J'ai toujours eu des choses à prouver, et cela ne me quittera pas tant que je n'aurai pas arrêté de jouer. »

Un été à apprendre les règles du salary cap

Alors que la Chine lui faisait les yeux doux, Russell Westbrook ne s'imaginait pas ailleurs qu'en NBA. Au final, Sacramento est presque la destination idéale au regard de l'effectif et des liens qu'il a déjà tissés avec certains dans l'équipe.

« Je ne sais pas vraiment comment tout ça s’est mis en place aussi vite, » a reconnu Russell Westbrook. « Mais évidemment, j’ai beaucoup d’amis et d’anciens coéquipiers dans cette équipe. Et puis, mon agent était déjà en contact avec la franchise, en train d’explorer les moyens de rendre ça possible. Avec le salary cap et toutes ces règles que j’ai fini par apprendre… les choses se sont simplement imbriquées comme ça. Et me voilà ici. »

À partir de cette semaine, il va donc porter le maillot d'une nouvelle équipe de l'Ouest, et il sait qu'à Sacramento, il a souvent été hué et chahuté par l'un des plus chauds publics de la NBA. « Ils ont toujours été bruyants. Ils m’ont beaucoup chambré quand je venais jouer ici, et c’est parfait. Je prends ça comme un compliment, toujours, » a souri Russell Westbrook. « Mais maintenant que je suis du bon côté, j’ai hâte de me nourrir de leur énergie, de leur transmettre la mienne, et qu’on décroche des victoires ensemble. »

Pas de retraite en vue

Peut-être même qu'il deviendra très vite l'un des chouchous du public. « Je pense que c’est très important que les gens comprennent que je cherche toujours à donner le meilleur de moi-même, » conclut-il. « Mais nous sommes humains, nous faisons tous des erreurs, nous avons tous nos moments. Chacun ici a fait une erreur aujourd’hui, je ne sais pas laquelle, mais c’est arrivé. On est tous humains, et je pense que comprendre ça, se donner mutuellement un peu de bienveillance, c’est ce qu’il y a de plus important à mes yeux. »

Quant à savoir si c'est sa dernière saison, il a répondu par une grimace dont il a le secret, et selon Chris Haynes, il n'a aucunement l'intention de prendre sa retraite à la fin de la saison.

Russell Westbrook Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 OKC 82 33 39.8 27.1 81.5 2.2 2.7 4.9 5.3 2.3 1.3 3.3 0.2 15.3 2009-10 OKC 82 34 41.8 22.1 78.0 1.7 3.1 4.9 8.0 2.5 1.3 3.3 0.4 16.1 2010-11 ☆ OKC 82 35 44.2 33.0 84.2 1.5 3.1 4.6 8.2 2.5 1.9 3.9 0.4 21.9 2011-12 ☆ OKC 66 35 45.7 31.6 82.3 1.5 3.1 4.6 5.5 2.2 1.7 3.6 0.3 23.6 2012-13 ☆ OKC 82 35 43.8 32.3 80.0 1.4 3.9 5.2 7.4 2.3 1.8 3.3 0.3 23.2 2013-14 OKC 46 31 43.7 31.8 82.6 1.2 4.5 5.7 6.9 2.3 1.9 3.8 0.2 21.8 2014-15 ☆ OKC 67 34 42.6 29.9 83.5 1.9 5.4 7.3 8.6 2.7 2.1 4.4 0.2 28.1 2015-16 ☆ OKC 80 34 45.4 29.6 81.2 1.8 6.0 7.8 10.4 2.5 2.0 4.3 0.2 23.5 2016-17 ★ OKC 81 35 42.5 34.3 84.5 1.7 9.0 10.7 10.4 2.3 1.6 5.4 0.4 31.6 2017-18 ☆ OKC 80 36 44.9 29.8 73.7 1.9 8.2 10.1 10.2 2.5 1.8 4.8 0.2 25.4 2018-19 ☆ OKC 73 36 42.8 29.0 65.6 1.5 9.6 11.1 10.7 3.4 1.9 4.5 0.5 22.9 2019-20 ☆ HOU 57 36 47.2 25.8 76.3 1.8 6.2 7.9 7.0 3.5 1.6 4.5 0.4 27.2 2020-21 WAS 65 36 43.9 31.5 65.6 1.7 9.9 11.5 11.7 2.9 1.4 4.8 0.4 22.2 2021-22 LAL 78 34 44.4 29.8 66.7 1.4 6.0 7.4 7.1 3.0 1.0 3.8 0.3 18.5 2022-23 * All Teams 73 29 43.6 31.1 65.6 1.2 4.6 5.8 7.5 2.2 1.0 3.5 0.5 15.9 2022-23 * LAL 52 29 41.7 29.6 65.5 1.1 5.0 6.2 7.5 2.3 1.0 3.5 0.4 15.9 2022-23 * LAC 21 30 48.9 35.6 65.8 1.4 3.4 4.9 7.6 2.0 1.1 3.4 0.5 15.8 2023-24 LAC 68 23 45.4 27.3 68.8 1.4 3.7 5.0 4.5 1.8 1.1 2.1 0.3 11.1 2024-25 DEN 75 28 44.9 32.3 66.1 1.4 3.6 4.9 6.1 2.5 1.4 3.2 0.5 13.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.