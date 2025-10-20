De retour à l’entraînement, Paul George est sur la bonne voie

La semaine a été riche en enseignements pour Paul George. L'ailier vétéran de Philadelphie sort de mois compliqués, entre ses différentes blessures à l'aine, à la main et au genou, allant jusqu'à nécessiter une arthroscopie de son articulation gauche le 11 juillet, le tout après avoir dû mettre un terme à la saison dernière dès le début du mois de mars.

De retour à l'entraînement, l'ancien All-Star des Clippers vient d'enchaîner trois séances en cinq jours, des exercices en 3×3 mercredi, un scrimmage à cinq-contre-cinq jeudi et enfin un entraînement complet dimanche avec le reste de l'équipe. À chaque fois, il a passé les étapes en cochant toutes les cases, confirmant que son retour sur les parquets était imminent.

« Il avait l'air bien. Il bouge bien. Il doit encore bosser sur sa condition physique et d'autres choses, mais il avait l'air en bonne forme. Il se donne vraiment à fond pour retrouver son physique. Et en défense, il avait l'air bien. Il bougeait vraiment. Il sait vraiment ce qu'il fait de côté du terrain. Dans l'ensemble, il fait des progrès », a déclaré Nick Nurse.

Un retour possible d'ici la fin du mois ?

Après le retour réussi de Joel Embiid, qui était également de la partie dimanche à l'entraînement, les Sixers en viendraient-ils à espérer un retour anticipé de Paul George, pourquoi pas dès mercredi pour le premier match à Boston ce mercredi ? Son coach a botté en touche…

« Je ne sais pas », a-t-il répondu. « Mais il est là. Je pense qu'il a progressé lors des trois dernières séances. Encore une fois, c'était le premier entraînement qu'il suivait dans son intégralité. Et lors du dernier entraînement, c'était la première fois qu'il jouait à cinq-contre-cinq. Donc on est heureux de le voir sur le terrain, on va simplement continuer à le faire progresser. »

Après « l'Opening Night » au TD Garden de Boston, les Sixers recevront les Hornets samedi puis le Magic lundi soir avant d'aborder leur premier « back-to-back » le lendemain sur le parquet de Washington. On peut ainsi espérer revoir Paul George sur le terrain à l'occasion de l'un de ces matchs.

Paul George Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 IND 61 21 45.3 29.7 76.2 0.6 3.1 3.7 1.1 2.1 1.0 1.1 0.4 7.8 2011-12 IND 66 30 44.0 38.5 80.2 0.8 4.8 5.6 2.4 2.9 1.6 1.8 0.6 12.1 2012-13 ☆ IND 79 38 41.9 36.2 80.7 1.1 6.5 7.6 4.1 2.9 1.8 2.9 0.6 17.4 2013-14 ☆ IND 80 36 42.4 36.4 86.4 0.8 6.0 6.8 3.5 2.5 1.9 2.8 0.3 21.7 2014-15 IND 6 15 36.7 40.9 72.7 0.7 3.0 3.7 1.0 1.8 0.8 2.0 0.2 8.8 2015-16 ☆ IND 81 35 41.8 37.2 86.0 1.0 6.0 7.0 4.1 2.8 1.9 3.3 0.4 23.1 2016-17 ☆ IND 75 36 46.2 39.4 89.8 0.8 5.8 6.6 3.3 2.7 1.6 2.9 0.4 23.7 2017-18 ☆ OKC 79 37 43.0 40.1 82.2 0.9 4.7 5.7 3.3 2.9 2.0 2.7 0.5 21.9 2018-19 ☆ OKC 77 37 43.8 38.6 83.9 1.4 6.8 8.2 4.1 2.8 2.2 2.7 0.4 28.0 2019-20 LAC 48 30 43.9 41.2 87.6 0.5 5.2 5.7 3.9 2.4 1.4 2.6 0.4 21.5 2020-21 ☆ LAC 54 34 46.7 41.1 86.8 0.8 5.8 6.6 5.2 2.4 1.1 3.3 0.4 23.3 2021-22 LAC 31 35 42.1 35.4 85.8 0.4 6.5 6.9 5.7 2.4 2.2 4.1 0.4 24.3 2022-23 ☆ LAC 56 35 45.7 37.1 87.1 0.8 5.3 6.1 5.1 2.8 1.5 3.1 0.4 23.8 2023-24 ☆ LAC 74 34 47.1 41.3 90.7 0.5 4.7 5.2 3.5 2.7 1.5 2.1 0.5 22.6 2024-25 PHL 41 33 43.0 35.8 81.4 0.6 4.8 5.3 4.3 2.5 1.8 2.6 0.5 16.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.