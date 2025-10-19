Malcolm Brogdon à la retraite, Mike Brown fait confiance à ses autres meneurs

Mike Brown était très enthousiaste à l'idée de pouvoir le coacher à New York. Car Malcolm Brogdon et lui se connaissent depuis un moment. « Peu de gens le savent, mais quand j’étais coach de l’équipe nationale du Nigeria, il a été l’un des premiers joueurs que j’ai contactés pour venir jouer », raconte le coach des Knicks.

Sa démarche n'avait pas abouti alors qu'il encadrait la sélection africaine jusqu'aux Jeux olympiques de Tokyo (2021). Mike Brown n'aura pas davantage l'occasion de coacher Malcolm Brodgon à New York. Celui-ci, très investi pour l'accès à l'eau sur le continent africain, a fait l'annonce surprise d'un départ à la retraite, à quelques jours de la reprise de la saison régulière.

« Une personne incroyable, avec évidemment une fantastique carrière. Il a un avenir prometteur devant lui. Et j’ai hâte de le voir dans la deuxième phase de sa vie », affiche Mike Brown, quand Jalen Brunson dit le respect qu'il a envers celui qui a été son coéquipier pour quelques semaines.

Un leader new-yorkais qui se voit privé d'un remplaçant éventuel pour le faire souffler à la mène. Malgré ce départ imprévu, alors que Malcolm Brogdon était prêt à se battre pour garantir son contrat, ne semble pas inquiéter les décideurs new-yorkais. « Nous sommes entre de bonnes mains, d’excellentes mains », formule Mike Brown.

Des minutes disponibles pour tout le monde

Derrière Jalen Brunson, l'ancien coach des Kings peut encore s'appuyer sur Miles McBride et Tyler Kolek, deux hommes en forme à l'entendre. « (Kolek) progresse chaque jour. Deuce progresse chaque jour », remarque le coach, visiblement convaincu par leurs prestations en présaison.

Miles McBride a affiché une bonne dynamique offensive avec 10 points de moyenne (41.5%), quand le second a tourné à près de 8 points (37.5%), avec également 2.4 passes décisives par rencontre. « Ces gars-là viennent s’entraîner et travaillent leur jeu sans relâche. Quand on voit ça, on a une confiance totale que, quand leur tour viendra, ils seront prêts. Donc, comme je l’ai dit, nous sommes entre de bonnes mains », insiste Mike Brown.

Plus largement, le successeur de Tom Thibodeau se réjouit de la profondeur de son effectif. « Beaucoup de joueurs auront l’occasion de saisir les minutes qui pourraient être disponibles ou non. Il s’agit simplement de gagner sa place, et nous verrons au final qui obtiendra les minutes disponibles », termine-t-il ainsi.