Malcolm Brogdon persuadé de s’imposer à New York

Après des saisons à Portland et Washington, donc dans des effectifs faibles, à jouer au mentor, Malcolm Brogdon va retrouver le parfum des ambitions à New York. Libre cet été, l'ancien meilleur sixième homme de la NBA a fait le choix de rejoindre à nouveau une équipe compétitive, comme ce fut le cas avec les Celtics en 2022.

« Ces deux dernières années, j'étais dans des équipes en reconstruction et c'est un défi pour un vétéran », rappelle-t-il. « Pour ma dixième saison, je voulais être dans une grosse franchise, qui se bat pour le titre. J'ai eu ça à Milwaukee et Boston et je pense qu'ici, on a une vraie chance. »

Sauf que le meneur de jeu n'a pas signé un contrat garanti avec le finaliste de conférence Est 2025. Par conséquent, il est pour l'instant invité au training camp et devra gagner sa place. Ce dont il ne doute pas.

« Je suis venu ici en pensant faire partie de l'équipe. Avec ce que je peux apporter, je peux aider cette équipe. Je n'ai aucun contrôle sur la décision mais j'ai l'impression d'avoir ce qu'il faut pour aider ce groupe », assure Malcolm Brogdon.

« Il est excellent », ajoute de son côté son coach, Mike Brown, en parlant de l'ancien Rookie Of The Year. « Il dégage une grande stabilité qui est fantastique à côtoyer, surtout qu'on demande beaucoup à ce nouveau groupe. »

Même si Malcolm Brogdon est très confiant, la concurrence est rude avec Landry Shamet, Alex Len ou encore Garrison Mathews.

Malcolm Brogdon Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 MIL 75 26 45.7 40.4 86.5 0.6 2.2 2.8 4.2 1.9 1.1 1.5 0.2 10.2 2017-18 MIL 48 30 48.5 38.5 88.2 0.5 2.8 3.2 3.2 2.7 0.9 1.4 0.3 13.0 2018-19 MIL 64 29 50.5 42.6 92.8 1.0 3.5 4.5 3.2 1.6 0.7 1.4 0.2 15.6 2019-20 IND 54 31 43.8 32.6 89.2 0.9 4.0 4.9 7.1 1.8 0.6 2.4 0.2 16.5 2020-21 IND 56 35 45.3 38.8 86.4 1.0 4.2 5.2 5.9 2.0 0.9 2.1 0.3 21.2 2021-22 IND 36 34 44.8 31.2 85.6 0.9 4.2 5.1 5.9 2.0 0.8 2.1 0.4 19.1 2022-23 BOS 67 26 48.4 44.4 87.0 0.6 3.6 4.2 3.7 1.6 0.7 1.5 0.3 14.9 2023-24 POR 39 29 44.0 41.2 81.9 0.7 3.1 3.8 5.5 1.5 0.7 1.5 0.2 15.7 2024-25 WAS 24 24 43.3 28.6 88.0 0.9 2.9 3.8 4.1 1.2 0.5 1.6 0.2 12.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.