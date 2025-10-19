Un bon goût de « French Vanilla » aux Spurs

À San Antonio, l'association de Luke Kornet avec la vedette locale Victor Wembanyama fait beaucoup parler. Au point que les fans texans ont trouvé un surnom à cette association dans la raquette des Spurs : « French Vanilla ».

« Je dois dire : cinq étoiles pour ‘French Vanilla’. C'est pas mal du tout ! », en sourit l'intérieur arrivé des Celtics cet été. Lorsque les Spurs ont signé Kornet en provenance de Boston pendant l'intersaison, l'idée principale était plutôt de garder ces « saveurs » séparées comme le dit le San Antonio Express-News.

Le joueur non-drafté était plutôt destiné à un rôle de relais derrière le Français. Seulement, au cours de la présaison, Mitch Johnson s'est laissé tenter à l'idée d'associer les deux hommes – le « French » et la « Vanilla » – et a vite compris l'intérêt de le faire.

« Il y avait toujours l’idée de faire jouer Victor avec un autre joueur plus grand l’année dernière. Nous n’avions tout simplement pas souvent cette option. Nous avons pensé que Luke serait une bonne option pour ça », défend le technicien texan dont la vedette locale avait été associée par le passé avec Zach Collins, finalement envoyé à Chicago en cours de saison dernière pour favoriser l'arrivée de De'Aaron Fox.

Trouver le bon dosage des deux côtés du terrain

Pour le directeur général Brian Wright, ajouter de la taille derrière Wembanyama était une priorité durant l’intersaison. Avec Kornet, les Spurs ont recruté un joueur imposant qui peut parfois aussi évoluer à ses côtés. Pendant son passage chez les Celtics, Kornet a parfois partagé le terrain avec un autre géant de la ligue, Kristaps Porzingis. Aux Spurs, il raconte pouvoir par exemple être plus agressif lorsqu'il défend plus loin du cercle, comptant sur l'aide du double meilleur contreur NBA.

« Avoir deux protecteurs de cercle peut vous offrir beaucoup de polyvalence pour compliquer la tâche aux équipes. Ça devrait être amusant d’essayer de trouver comment le faire fonctionner ensemble au mieux en attaque », note Kornet qui, contrairement à « Wemby », avait tendance à rester campé dans la raquette en attaque ces dernières saisons.

« Jusqu’à présent, c’est super, que ce soit à l’entraînement ou en match, de jouer à ses côtés. Je suis impatient de passer du temps sur le terrain avec lui », apprécie aussi le Français, dont le nouveau partenaire de raquette a signé une présaison de très bonne facture (12.6 points à 79.3% aux tirs et 6.8 rebonds).

« Nous continuerons à comprendre certains des avantages que ce groupe peut apporter. Cela prendra encore du temps », termine leur coach visiblement favorable à l'idée de reprendre une dose de « French Vanilla ».

Luke Kornet Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 NYK 20 16 39.2 35.4 72.7 0.6 2.6 3.2 1.3 1.4 0.3 0.6 0.8 6.7 2018-19 NYK 46 17 37.8 36.3 82.6 0.6 2.3 2.9 1.2 0.9 0.6 0.5 0.9 7.0 2019-20 CHI 36 16 43.9 28.7 71.4 0.6 1.7 2.3 0.9 1.5 0.3 0.4 0.7 6.0 2020-21 * All Teams 31 11 43.6 25.4 50.0 0.5 1.7 2.2 0.8 0.6 0.1 0.2 1.0 3.4 2020-21 * BOS 18 14 47.3 25.0 50.0 0.7 2.2 2.9 1.1 1.1 0.1 0.3 1.4 4.4 2020-21 * CHI 13 7 33.3 26.1 50.0 0.1 1.1 1.2 0.3 0.1 0.2 0.1 0.5 2.0 2021-22 * All Teams 15 7 48.1 0.0 66.7 0.9 1.1 1.9 0.6 0.6 0.2 0.0 0.2 2.0 2021-22 * BOS 12 7 57.1 0.0 66.7 0.8 1.2 2.1 0.7 0.6 0.2 0.0 0.2 2.2 2021-22 * CLE 2 7 20.0 0.0 66.7 1.0 0.5 1.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 2.0 2021-22 * MIL 1 3 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2022-23 BOS 69 12 66.5 23.1 82.1 1.2 1.6 2.9 0.8 1.2 0.2 0.4 0.7 3.8 2023-24 BOS 63 16 70.0 100.0 90.7 1.9 2.3 4.1 1.1 1.2 0.4 0.3 1.0 5.3 2024-25 BOS 73 19 66.8 0.0 69.1 2.6 2.7 5.3 1.6 1.6 0.5 0.4 1.0 6.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.