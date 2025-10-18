Un troupeau de Longhorns se retrouve à Houston

Si Kevin Durant se sent chez lui à Houston, ce n'est pas un hasard, vu les connexions qui existent entre lui et d'autres membres de la franchise, comme Ime Udoka ou Jeff Green. Il doit aussi se sentir plus jeune, puisqu'il y a un goût de Texas Longhorns chez les Rockets cette saison.
Qui sont les anciens de l'université de Texas ? L'assistant Royal Ivey déjà. Mais aussi Dexter Pittman, chargé de la vidéo et du développement des joueurs, ainsi que D.J. Augustin, qui est scout désormais. Ces deux-là ont joué en NCAA avec Kevin Durant, en 2006/07, sous les couleurs des Longhorns.
C'est même « KD » qui avait convaincu Dexter Pittman de le suivre, alors que ce dernier avait le choix entre Kansas, Texas A&M (une autre université de l’État) et Florida State. « Il m'a dit de venir avec lui et je me suis engagé avec Texas », se souvient l'assistant, qui fut remplaçant durant la saison avec le futur MVP 2014.
Une saison terminée au deuxième tour du tournoi NCAA et qui avait permis à Kevin Durant de devenir le deuxième choix de Draft en 2007, derrière Greg Oden.
« Dès la première seconde où je suis arrivé sur le campus, on était une famille. On faisait tout ensemble, du premier au dernier jour », raconte le All-Star. « On était à côté dans les dortoirs. On était une fraternité. Ces moments sont restés gravés en chacun de nous et cette amitié restera pour toujours. Je suis heureux de pouvoir reformer ce groupe. »
La cerise sur le gâteau
Cette réunion « d'anciens combattants », presque vingt ans après, a-t-elle joué dans la décision de l’ailier de rejoindre les Rockets ?
« Je ne vais pas dire que ce fut moteur. C'était plus la cerise sur le gâteau. Je respecte ce que Rafael Stone et Ime Udoka ont construit ici, la progression des joueurs et je voulais en faire partie. Ensuite, quand j'ai regardé de près, j'ai vu que j'étais proche de certains du staff donc c'était encore mieux. Cela m'a confirmé que c'était le bon endroit pour moi, pour y aller et y finir ma carrière. »
« Quand on était à l'université et après, dans le monde professionnel, Royal Ivey nous a appris à mettre nos egos à la porte. Kevin est comme ça, même si c'est le meilleur joueur », ajoute Dexter Pittman. « Si on se pense meilleur qu'on l'est, il vous le faire savoir. Il vous dit de travailler. C'est comme ça que ça se passe avec ces gars, c'est naturel. »
|Kevin Durant
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2007-08
|SEA
|80
|35
|43.0
|28.8
|87.3
|0.9
|3.5
|4.3
|2.4
|1.5
|1.0
|2.9
|0.9
|20.3
|2008-09
|OKC
|74
|39
|47.6
|42.2
|86.3
|1.0
|5.5
|6.5
|2.8
|1.8
|1.3
|3.0
|0.7
|25.3
|2009-10 ☆
|OKC
|82
|40
|47.6
|36.5
|90.0
|1.3
|6.3
|7.6
|2.8
|2.1
|1.4
|3.3
|1.0
|30.1
|2010-11 ☆
|OKC
|78
|39
|46.2
|35.0
|88.0
|0.7
|6.1
|6.8
|2.7
|2.0
|1.1
|2.8
|1.0
|27.7
|2011-12 ☆
|OKC
|66
|39
|49.6
|38.7
|86.0
|0.6
|7.4
|8.0
|3.5
|2.0
|1.3
|3.8
|1.2
|28.0
|2012-13 ☆
|OKC
|81
|39
|51.0
|41.6
|90.5
|0.6
|7.3
|7.9
|4.6
|1.8
|1.4
|3.5
|1.3
|28.1
|2013-14 ★
|OKC
|81
|39
|50.3
|39.1
|87.3
|0.7
|6.7
|7.4
|5.5
|2.1
|1.3
|3.5
|0.7
|32.0
|2014-15 ☆
|OKC
|27
|34
|51.0
|40.3
|85.4
|0.6
|6.0
|6.6
|4.1
|1.5
|0.9
|2.7
|0.9
|25.4
|2015-16 ☆
|OKC
|72
|36
|50.5
|38.8
|89.8
|0.6
|7.6
|8.2
|5.0
|1.9
|1.0
|3.5
|1.2
|28.2
|2016-17 ☆
|GOS
|62
|33
|53.7
|37.5
|87.5
|0.6
|7.6
|8.3
|4.8
|1.9
|1.1
|2.2
|1.6
|25.1
|2017-18 ☆
|GOS
|68
|34
|51.6
|41.9
|88.9
|0.5
|6.4
|6.8
|5.4
|2.0
|0.7
|3.0
|1.8
|26.4
|2018-19 ☆
|GOS
|78
|35
|52.1
|35.3
|88.5
|0.4
|5.9
|6.4
|5.9
|2.0
|0.7
|2.9
|1.1
|26.0
|2020-21 ☆
|BRK
|35
|33
|53.7
|45.0
|88.2
|0.4
|6.7
|7.1
|5.6
|2.0
|0.7
|3.4
|1.3
|26.9
|2021-22 ☆
|BRK
|55
|37
|51.8
|38.3
|91.0
|0.5
|6.9
|7.4
|6.4
|2.1
|0.9
|3.5
|0.9
|29.9
|2022-23 * ☆
|All Teams
|47
|36
|56.0
|40.4
|91.9
|0.4
|6.3
|6.7
|5.0
|2.1
|0.7
|3.3
|1.4
|29.1
|2022-23 * ☆
|BRK
|39
|36
|55.9
|37.6
|93.4
|0.4
|6.4
|6.7
|5.3
|2.4
|0.8
|3.5
|1.5
|29.7
|2022-23 * ☆
|PHX
|8
|34
|57.0
|53.7
|83.3
|0.4
|6.0
|6.4
|3.5
|0.9
|0.2
|2.5
|1.2
|26.0
|2023-24 ☆
|PHX
|75
|37
|52.3
|41.3
|85.6
|0.5
|6.1
|6.6
|5.0
|1.8
|0.9
|3.3
|1.2
|27.1
|2024-25 ☆
|PHX
|62
|37
|52.7
|43.0
|83.9
|0.4
|5.7
|6.0
|4.2
|1.7
|0.8
|3.1
|1.2
|26.6
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.