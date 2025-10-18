Un troupeau de Longhorns se retrouve à Houston

Si Kevin Durant se sent chez lui à Houston, ce n'est pas un hasard, vu les connexions qui existent entre lui et d'autres membres de la franchise, comme Ime Udoka ou Jeff Green. Il doit aussi se sentir plus jeune, puisqu'il y a un goût de Texas Longhorns chez les Rockets cette saison.

Qui sont les anciens de l'université de Texas ? L'assistant Royal Ivey déjà. Mais aussi Dexter Pittman, chargé de la vidéo et du développement des joueurs, ainsi que D.J. Augustin, qui est scout désormais. Ces deux-là ont joué en NCAA avec Kevin Durant, en 2006/07, sous les couleurs des Longhorns.

C'est même « KD » qui avait convaincu Dexter Pittman de le suivre, alors que ce dernier avait le choix entre Kansas, Texas A&M (une autre université de l’État) et Florida State. « Il m'a dit de venir avec lui et je me suis engagé avec Texas », se souvient l'assistant, qui fut remplaçant durant la saison avec le futur MVP 2014.

Une saison terminée au deuxième tour du tournoi NCAA et qui avait permis à Kevin Durant de devenir le deuxième choix de Draft en 2007, derrière Greg Oden.

« Dès la première seconde où je suis arrivé sur le campus, on était une famille. On faisait tout ensemble, du premier au dernier jour », raconte le All-Star. « On était à côté dans les dortoirs. On était une fraternité. Ces moments sont restés gravés en chacun de nous et cette amitié restera pour toujours. Je suis heureux de pouvoir reformer ce groupe. »

La cerise sur le gâteau

Cette réunion « d'anciens combattants », presque vingt ans après, a-t-elle joué dans la décision de l’ailier de rejoindre les Rockets ?

« Je ne vais pas dire que ce fut moteur. C'était plus la cerise sur le gâteau. Je respecte ce que Rafael Stone et Ime Udoka ont construit ici, la progression des joueurs et je voulais en faire partie. Ensuite, quand j'ai regardé de près, j'ai vu que j'étais proche de certains du staff donc c'était encore mieux. Cela m'a confirmé que c'était le bon endroit pour moi, pour y aller et y finir ma carrière. »

« Quand on était à l'université et après, dans le monde professionnel, Royal Ivey nous a appris à mettre nos egos à la porte. Kevin est comme ça, même si c'est le meilleur joueur », ajoute Dexter Pittman. « Si on se pense meilleur qu'on l'est, il vous le faire savoir. Il vous dit de travailler. C'est comme ça que ça se passe avec ces gars, c'est naturel. »

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 SEA 80 35 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.3 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 39 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 ☆ OKC 82 40 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1 2010-11 ☆ OKC 78 39 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 ☆ OKC 66 39 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 ☆ OKC 81 39 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1 2013-14 ★ OKC 81 39 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 ☆ OKC 27 34 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 ☆ OKC 72 36 50.5 38.8 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 ☆ GOS 62 33 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 ☆ GOS 68 34 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 ☆ GOS 78 35 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 ☆ BRK 35 33 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 ☆ BRK 55 37 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9 2022-23 * ☆ All Teams 47 36 56.0 40.4 91.9 0.4 6.3 6.7 5.0 2.1 0.7 3.3 1.4 29.1 2022-23 * ☆ BRK 39 36 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 * ☆ PHX 8 34 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.2 2.5 1.2 26.0 2023-24 ☆ PHX 75 37 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 2024-25 ☆ PHX 62 37 52.7 43.0 83.9 0.4 5.7 6.0 4.2 1.7 0.8 3.1 1.2 26.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.