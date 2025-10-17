Kevin Durant et Jeff Green, de jeunes Sonics à vétérans Rockets

Kevin Durant et Jeff Green ont tous deux atterri aux SuperSonics lors de la Draft 2007. Mais leur aventure à Seattle n’a duré qu’une saison : à l’issue de la campagne 2007/08, la franchise déménageait à Oklahoma City.

Cette première année fut donc compliquée pour les deux rookies. En plus des incertitudes liées au futur de la franchise, les résultats sur le parquet ont été décevants : 20 victoires pour 62 défaites.

« C’était une saison difficile à bien des égards » se souvient Jeff Green. « Comment pouvez-vous vous attacher à quelque chose qui ne sera bientôt plus là ? Sur le terrain, nous découvrions les réalités de la NBA : les voyages incessants, les back-to-back… Toutes ces expériences ont forgé une grande partie de nos caractères. »

Depuis, les trajectoires de Kevin Durant et Jeff Green n’ont cessé de se recouper. Transféré à Boston au milieu de la saison 2010/11, Jeff Green retrouve Kevin Durant presque dix ans plus tard, à Brooklyn, lors de la saison 2020/21.

Un air de Thunder à Houston

Après un passage de deux ans aux Nuggets, couronné par un titre en 2023, Jeff Green rejoint Houston… et deux ans plus tard, c’est Kevin Durant qui le rejoint à son tour.

« Commencer nos carrières ensemble, se recroiser au milieu, et maintenant se retrouver à la fin… c’est vraiment spécial » avoue le MVP 2014. « Je suis heureux de le revoir et de pouvoir travailler chaque jour à ses côtés. »

Houston ne manque d’ailleurs pas d’anciens d’Oklahoma City : Steven Adams figure dans l’effectif, et l’assistant Royal Ivey est lui aussi passé par le Thunder.

Pour leur premier match officiel sous le maillot des Rockets, les deux vétérans vont affronter le Thunder. Une rencontre forcément riche en émotions, puisque leur ancienne équipe célébrera ce soir-là son titre, en recevant sa bague de champion et en hissant sa bannière au plafond du Paycom Center.

« Ce sera particulier de les voir hisser une bannière dans un endroit que j’ai, d’une certaine manière, contribué à lancer » conclut Kevin Durant. « En tant que compétiteur, je n’aime pas voir les autres gagner. Mais en tant qu’ancien de cette ville, je sais à quel point ce titre compte pour eux. »