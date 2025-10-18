Pariez en ligne avec Unibet
Jaylen Brown incertain pour la reprise ?

Jaylen Brown s'est blessé lors du dernier match de présaison des Celtics. Sa présence pour le premier match de la saison n'est pas garantie…

Jaylen BrownDéjà privés de Jayson Tatum, les Celtics devront-ils aussi se passer de Jaylen Brown en début de saison ?

Touché au niveau de l'ischio-jambier de sa jambe gauche, mercredi soir contre les Raptors, il n'est pas assuré d'être en tenue mercredi soir prochain, pour le premier match de saison régulière contre les Sixers…

« Je ne lui ai pas encore parlé » a répondu Joe Mazzulla, son coach, après l'entraînement de vendredi. « Je m'attends à ce qu'il soit au meilleur de sa forme chaque jour, puis on verra au fur et à mesure, mais prenons les choses au jour le jour. »

La bonne nouvelle, c'est que Jaylen Brown a donc pu s'entraîner, deux jours après sa sortie sur blessure, même s'il n'a pas pu participer à tous les exercices (notamment ceux en situation de match). Reste maintenant à savoir s'il sera à 100% mercredi prochain, pour assumer son nouveau rôle de « franchise player » des Celtics.

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2016-17 BOS 78 17 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6
2017-18 BOS 70 31 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5
2018-19 BOS 74 26 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0
2019-20 BOS 57 34 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3
2020-21 BOS 58 35 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7
2021-22 BOS 66 34 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6
2022-23 BOS 67 36 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6
2023-24 BOS 70 34 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0
2024-25 BOS 63 34 46.3 32.4 76.4 1.3 4.5 5.8 4.5 2.4 1.2 2.6 0.3 22.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Par Florian Benfaid
