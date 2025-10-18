Jaylen Brown incertain pour la reprise ?

Déjà privés de Jayson Tatum, les Celtics devront-ils aussi se passer de Jaylen Brown en début de saison ?
Touché au niveau de l'ischio-jambier de sa jambe gauche, mercredi soir contre les Raptors, il n'est pas assuré d'être en tenue mercredi soir prochain, pour le premier match de saison régulière contre les Sixers…
« Je ne lui ai pas encore parlé » a répondu Joe Mazzulla, son coach, après l'entraînement de vendredi. « Je m'attends à ce qu'il soit au meilleur de sa forme chaque jour, puis on verra au fur et à mesure, mais prenons les choses au jour le jour. »
La bonne nouvelle, c'est que Jaylen Brown a donc pu s'entraîner, deux jours après sa sortie sur blessure, même s'il n'a pas pu participer à tous les exercices (notamment ceux en situation de match). Reste maintenant à savoir s'il sera à 100% mercredi prochain, pour assumer son nouveau rôle de « franchise player » des Celtics.
|Jaylen Brown
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2016-17
|BOS
|78
|17
|45.4
|34.1
|68.5
|0.6
|2.2
|2.8
|0.8
|1.8
|0.4
|0.9
|0.2
|6.6
|2017-18
|BOS
|70
|31
|46.5
|39.5
|64.4
|0.9
|4.0
|4.9
|1.6
|2.6
|1.0
|1.8
|0.4
|14.5
|2018-19
|BOS
|74
|26
|46.5
|34.4
|65.8
|0.9
|3.4
|4.2
|1.4
|2.5
|0.9
|1.3
|0.4
|13.0
|2019-20
|BOS
|57
|34
|48.1
|38.2
|72.4
|1.1
|5.3
|6.4
|2.1
|2.9
|1.1
|2.2
|0.4
|20.3
|2020-21 ☆
|BOS
|58
|35
|48.4
|39.7
|76.4
|1.2
|4.8
|6.0
|3.4
|2.9
|1.2
|2.7
|0.6
|24.7
|2021-22
|BOS
|66
|34
|47.3
|35.8
|75.8
|0.8
|5.3
|6.1
|3.5
|2.5
|1.1
|2.7
|0.3
|23.6
|2022-23 ☆
|BOS
|67
|36
|49.1
|33.5
|76.5
|1.2
|5.7
|6.9
|3.5
|2.6
|1.1
|2.9
|0.4
|26.6
|2023-24 ☆
|BOS
|70
|34
|49.9
|35.4
|70.3
|1.2
|4.3
|5.5
|3.6
|2.6
|1.2
|2.4
|0.5
|23.0
|2024-25 ☆
|BOS
|63
|34
|46.3
|32.4
|76.4
|1.3
|4.5
|5.8
|4.5
|2.4
|1.2
|2.6
|0.3
|22.2
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.