Jaylen Brown incertain pour la reprise ?

Déjà privés de Jayson Tatum, les Celtics devront-ils aussi se passer de Jaylen Brown en début de saison ?

Touché au niveau de l'ischio-jambier de sa jambe gauche, mercredi soir contre les Raptors, il n'est pas assuré d'être en tenue mercredi soir prochain, pour le premier match de saison régulière contre les Sixers…

« Je ne lui ai pas encore parlé » a répondu Joe Mazzulla, son coach, après l'entraînement de vendredi. « Je m'attends à ce qu'il soit au meilleur de sa forme chaque jour, puis on verra au fur et à mesure, mais prenons les choses au jour le jour. »

La bonne nouvelle, c'est que Jaylen Brown a donc pu s'entraîner, deux jours après sa sortie sur blessure, même s'il n'a pas pu participer à tous les exercices (notamment ceux en situation de match). Reste maintenant à savoir s'il sera à 100% mercredi prochain, pour assumer son nouveau rôle de « franchise player » des Celtics.

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 31 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 26 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 34 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 ☆ BOS 58 35 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 34 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 ☆ BOS 67 36 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 ☆ BOS 70 34 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 2024-25 ☆ BOS 63 34 46.3 32.4 76.4 1.3 4.5 5.8 4.5 2.4 1.2 2.6 0.3 22.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.