Luka Doncic, ambassadeur de la Coupe du monde de… football !

A l'image d'un Jimmy Butler qui porte le numéro 10 en référence à Neymar ou d'un Kevin Durant qui investit dans le PSG, les liens entre la NBA et le football sont de plus en plus étroits, et on n'est finalement pas surpris d'apprendre que la FIFA a choisi Luka Doncic pour être l'un des ambassadeurs de la Coupe du monde 2026.

Premier fan du Real Madrid, le meneur des Lakers est plus exactement nommé “ambassadeur communautaire officiel de la Coupe du monde 2026 pour la ville de Los Angeles”. « La Coupe du Monde, c’est le plus grand événement sportif qui existe. J’ai toujours regardé le foot depuis que je suis gamin. C’est une vraie partie de ma vie » a réagi le Slovène. « Le football devient de plus en plus populaire aux États-Unis, surtout ici à LA. Avec cette diversité, c’est la ville idéale pour accueillir le Mondial. »

Doncic rejoint ainsi Magic Johnson, Eval Longoria et Snoop Dogg comme ambassadeurs du la Coupe du monde à Los Angeles, une compétition qui sera la première à réunir 48 équipes, organisée conjointement par les États-Unis, le Mexique et le Canada, avec des matchs dans 16 villes à travers le continent, comme aussi New York, Miami, Dallas, Toronto, Vancouver et Mexico.