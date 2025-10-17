Pariez en ligne avec Unibet
Les Raptors coupent Olivier Sarr

Publié le 17/10/2025 à 6:20
Modifié le 17/10/2025 à 7:30

NBA – Le grand frère d'Alexandre Sarr fait partie des cinq joueurs coupés par la franchise canadienne. Sous contrat « Exhibit 10 », il devrait poursuivre sa carrière G-League, en attendant mieux.

olivier sarrLa mauvaise nouvelle est tombée jeudi soir. Les Raptors ont tranché et Olivier Sarr ne fera pas partie de la rotation au poste 5 derrière Jakob Poeltl. Le pivot français de 26 ans est dans la liste de cinq joueurs coupés par Toronto, avec Ulrich Chomche, qui était en « two-way contract », AJ Lawson, Jared Rhoden et David Roddy.

Olivier Sarr s'était pourtant illustré en étant le héros de la victoire acquise dimanche face aux Wizards de son petit frère Alexandre, sur un alley-oop « clutch » alors qu'il restait 0.8 seconde à jouer. Insuffisant toutefois pour lui permettre de franchir le cap du « training camp ».

De retour d'une saison blanche après une rupture du tendon d'Achille en avril 2024, Olivier Sarr a pu à nouveau se montrer en participant à quatre matchs de présaison.

Son contrat « Exhibit 10 » devrait lui permettre de retrouver la G-League, dans laquelle il a joué avec Oklahoma City entre 2021 et 2024, en attendant une nouvelle opportunité de se montrer à l'étage supérieure. À moins d'une semaine de la reprise, Toronto affiche 14 contrats garantis et deux « two-way contract » : Chucky Hepburn et Alijah Martin.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
R.j. Barrett 58 32.2 46.8 35.0 63.0 1.1 5.3 6.3 5.4 2.8 0.8 0.3 2.4 21.1
Scottie Barnes 65 32.8 44.6 27.1 75.5 1.7 6.0 7.7 5.8 2.8 1.4 1.0 1.7 19.3
Immanuel Quickley 33 27.8 42.0 37.8 86.7 0.5 3.1 3.5 5.8 1.8 0.7 0.1 1.8 17.1
Jakob Poeltl 57 29.6 62.7 33.3 67.4 3.3 6.3 9.6 2.8 1.9 1.2 1.2 3.1 14.5
Gradey Dick 54 29.4 41.0 35.0 85.8 0.8 2.8 3.6 1.8 1.5 0.9 0.2 2.2 14.4
Jared Rhoden 10 21.5 50.6 32.4 88.0 1.2 2.6 3.8 1.4 0.8 0.9 0.2 1.9 11.4
Ochai Agbaji 64 27.2 49.8 39.9 70.8 1.0 2.8 3.8 1.5 0.8 0.9 0.5 2.0 10.4
Chris Boucher 50 17.2 49.2 36.3 78.2 1.4 3.1 4.5 0.7 0.6 0.5 0.5 1.4 10.0
A.j. Lawson 26 18.7 42.1 32.7 68.3 0.8 2.5 3.3 1.2 0.6 0.5 0.2 1.7 9.1
Ja'kobe Walter 52 21.2 40.5 34.9 79.5 1.1 1.9 3.1 1.6 1.0 0.8 0.2 1.8 8.6
Bruce Brown, Jr. 18 19.6 43.5 30.6 89.7 0.9 2.8 3.8 1.6 1.1 0.9 0.2 1.4 8.4
Orlando Robinson 35 20.4 44.7 34.0 79.4 2.5 3.4 5.9 1.9 1.3 0.4 0.4 2.7 8.1
Cole Swider 8 19.6 37.9 35.7 0.0 0.6 2.5 3.1 0.3 0.5 0.5 0.3 1.4 7.4
Colin Castleton 11 26.2 50.0 25.0 72.2 3.1 3.8 6.9 1.6 1.9 0.5 0.7 2.9 7.2
Kelly Olynyk 24 16.0 50.0 44.2 79.1 1.0 2.7 3.7 2.3 1.5 0.7 0.3 2.5 7.1
Jamal Shead 75 19.6 40.5 32.3 76.8 0.4 1.1 1.5 4.2 1.6 0.8 0.1 2.1 7.1
Jamison Battle 59 17.7 42.9 40.5 88.9 0.6 2.1 2.7 0.9 0.5 0.3 0.2 1.6 7.1
Davion Mitchell 44 24.6 43.4 35.9 67.6 0.4 1.6 1.9 4.6 1.8 0.7 0.2 2.6 6.3
Jonathan Mogbo 63 20.4 43.8 24.3 73.2 1.7 3.2 4.9 2.3 1.1 0.9 0.5 2.2 6.2
Bruno Fernando 17 8.6 53.1 0.0 75.0 1.2 1.8 3.0 1.1 0.8 0.2 0.5 1.6 3.4
Garrett Temple 28 8.1 30.0 21.4 91.7 0.3 0.7 1.0 1.1 0.4 0.6 0.1 0.8 1.9
D.j. Carton 4 8.3 14.3 0.0 100.0 0.0 1.0 1.0 0.8 1.0 0.5 0.0 0.3 0.8
Ulrich Chomche 7 4.6 40.0 0.0 50.0 0.6 0.6 1.1 0.3 0.3 0.0 0.1 0.7 0.7

 

 

 

Par Romain Davesne
