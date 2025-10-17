Les Raptors coupent Olivier Sarr

La mauvaise nouvelle est tombée jeudi soir. Les Raptors ont tranché et Olivier Sarr ne fera pas partie de la rotation au poste 5 derrière Jakob Poeltl. Le pivot français de 26 ans est dans la liste de cinq joueurs coupés par Toronto, avec Ulrich Chomche, qui était en « two-way contract », AJ Lawson, Jared Rhoden et David Roddy.

Olivier Sarr s'était pourtant illustré en étant le héros de la victoire acquise dimanche face aux Wizards de son petit frère Alexandre, sur un alley-oop « clutch » alors qu'il restait 0.8 seconde à jouer. Insuffisant toutefois pour lui permettre de franchir le cap du « training camp ».

De retour d'une saison blanche après une rupture du tendon d'Achille en avril 2024, Olivier Sarr a pu à nouveau se montrer en participant à quatre matchs de présaison.

Son contrat « Exhibit 10 » devrait lui permettre de retrouver la G-League, dans laquelle il a joué avec Oklahoma City entre 2021 et 2024, en attendant une nouvelle opportunité de se montrer à l'étage supérieure. À moins d'une semaine de la reprise, Toronto affiche 14 contrats garantis et deux « two-way contract » : Chucky Hepburn et Alijah Martin.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.