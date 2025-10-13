Au buzzer, Olivier Sarr terrasse les Wizards de son petit frère Alex

Même si ce n'était que de la présaison, Olivier et Alex Sarr se rappelleront de leur premier duel en NBA. Notamment le grand frère, puisque c'est bien Olivier Sarr qui a donné la victoire aux Raptors sur le parquet des Wizards, à l'ultime seconde (113-112).

Il restait ainsi 0.8 seconde à jouer au chrono quand, sur une remise en jeu, Jared Rhoden a envoyé Olivier Sarr au « alley-oop ». Le Français, qui venait de se défaire du marquage de son défenseur, a alors pu attraper le ballon dans les airs et conclure d'un « layup », juste avant que le buzzer ne retentisse. Ses coéquipiers se sont ensuite jetés sur lui pour le féliciter.

Une bien jolie manière de fêter son retour à la compétition, car Olivier Sarr sort d'une saison blanche due à sa rupture du tendon d'Achille. Invité au « training camp » des Raptors durant l'été, il tente toujours de se faire sa place dans l'effectif canadien, à dix jours de la reprise officielle…

Échange de maillots après le match

Si Alex Sarr (12 points, 8 rebonds et 2 contres en 17 minutes) remporte la bataille des statistiques, c'est donc Olivier (4 points, 4 rebonds et 3 contres en 18 minutes) qui repart avec la victoire, marquant au passage les esprits. Les deux frères ont d'ailleurs pu échanger leurs maillots après la rencontre, Olivier se permettant évidemment de chambrer Alex…

« [Après son “game-winner”], il criait dans tous les sens et je lui ai dit de bouger de là… » s'est toutefois amusé l'intérieur des Wizards, tout de même beau joueur, en conférence de presse.

Avant ça, pendant que Alex et Olivier partageaient quelques minutes en face-à-face sur le terrain au cours de la première période, on retiendra que ce sont CJ McCollum (19 points) et Immanuel Quickley (18 points) qui se sont le plus mis en évidence. Dans un match pauvre en adresse mais riche en séries, auquel Brandon Ingram, Jakob Poeltl et Bilal Coulibaly n'ont pas participé.