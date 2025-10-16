Une amende pour Jonathan Kuminga après sa première expulsion

Deux semaines après avoir prolongé aux Warriors, pour 48.5 millions de dollars sur deux ans, Jonathan Kuminga passe à la caisse en présaison. En effet, la NBA lui a infligé une amende de 35 000 dollars, deux jours après la première expulsion de sa carrière, survenue pour un « contact inapproprié avec un arbitre ».

À Portland, l'ailier de Golden State avait ainsi reçu une faute technique en toute fin de second quart-temps, avant d'être exclu dans la foulée. Énervé, il n'avait pas obtenu de coup de sifflet après une pénétration dans la défense des Blazers et, estimant qu'il méritait d'aller sur la ligne des lancers-francs, il avait ensuite poursuivi l'un des arbitres de la rencontre…

Après coup, Steve Kerr préférait se montrer élogieux vis-à-vis de son joueur qui, sur le moment, avait surtout eu peur de se blesser de nouveau à la cheville droite : « J'adore sa manière de jouer. J'adore sa fougue, sa passion. Son expulsion ne me dérange pas du tout. J'ai même plutôt apprécié. »

Une déclaration elle aussi appréciée par Jonathan Kuminga, avant tout satisfait de son niveau de jeu : « Je maîtrise beaucoup mieux le jeu. Je vois tout et je joue simplement à mon propre rythme. »

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GOS 70 17 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GOS 67 21 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.4 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GOS 74 26 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.6 0.5 16.1 2024-25 GOS 47 24 45.4 30.5 66.8 1.2 3.4 4.6 2.2 1.9 0.8 1.5 0.4 15.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.