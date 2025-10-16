Moussa Diabate et les Hornets gâchent la rentrée de Jaren Jackson Jr.

Avec un Miles Bridges de gala et un LaMelo Ball en feu dans le troisième quart-temps, les Hornets ont signé mercredi leur plus grosse perf' de leur histoire en présaison ! À Greensboro, les joueurs de Charles Lee l'ont ainsi emporté 145-116 face aux Grizzlies du revenant Jaren Jackson Jr., auteur de 17 points et 2 rebonds. Sous les panneaux, les Grizzlies n'ont pas trouvé la solution contre le bondissant Moussa Diabate, auteur de 18 points et 13 rebonds, dont 9 offensifs !

À la pause, Charlotte ne menait que 66-57, mais au retour des vestiaires, leur collectif fait des merveilles, et ils inscrivent 45 points à 62% aux tirs avec un 10 sur 12 dans la raquette. Le tout en limitant les pertes de balles, et Memphis se retrouve relégué à 27 points.

Auteur de 14 points dans ce 3e quart-temps, LaMelo Ball a régalé le public, et son trio avec Miles Bridges (29 points) et Brandon Miller (21 points) fonctionne de mieux en mieux. La cerise sur le gâteau ? Cette contre-attaque dans le 4e quart-temps où Ball enchaîne un petit pont puis dans le même mouvement envoie Miller au alley-oop.

WHAT. A. SEQUENCE. LaMelo Ball Brandon Miller pic.twitter.com/sSZUviqg4T — NBA (@NBA) October 16, 2025

« J’ai trouvé la circulation de balle phénoménale. Notre rythme a été très bon pendant la majeure partie du match. C’est une bonne équipe (Memphis), une équipe physique en défense… J’ai trouvé que nos gars ont fait un excellent travail en multipliant les joueurs différents pour attaquer la raquette. Une fois dans la peinture, grâce à nos différents systèmes, ils ont su faire les bonnes lectures et ressortir la balle vers nos shooteurs », a salué Charles Lee après le match.

Et il a de quoi être satisfait : les Hornets ont distribué 35 passes décisives sur 51 paniers inscrits, eux qui figuraient jusqu’ici parmi les pires équipes de la présaison dans ce domaine.