Nikola Jokic et Jonas Valanciunas, les tours jumelles de Denver

Ça n'a duré que quelques instants, quelques possessions mais, face aux Clippers, mais les Nuggets ont bien aligné Nikola Jokic et Jonas Valanciunas en même temps. Les tours jumelles version Denver, qui ont amusé le coach quand il a fallu débriefer cette tentative avec le groupe.

« J'ai trouvé hilarant de voir les images », s'amuse David Adelman. « On n'a pas eu beaucoup de temps pour s'entraîner avec les gars. C'est un peu comme arracher un pansement et voir ce qu'il se passe. »

L'échantillon était trop court, cinq possessions et quatre points marqués, pour être totalement significatif. Néanmoins, c'est un début.

« S'ils jouent beaucoup ensemble, on ajoutera progressivement des éléments pour ce duo. Non seulement pour eux, mais pour que les trois autres joueurs soient aussi à l'aise », précise le coach des Nuggets. « Je pense à Houston : offensivement, avec deux grands, Alperen Sengun est à la création et Steven Adams va au rebond. Nous, c'est un peu différent. Valanciunas peut évidemment aller au rebond, mais il est très talentueux également. Je dois trouver une manière de les faire jouer ensemble pour qu'ils ne se marchent pas dessus. »

Donner sa chance au produit

L'exemple des Rockets est en effet celui qui vient en premier à l'esprit, mais on a vu que les Spurs, avec Luke Kornet et Victor Wembanyama, auront eux aussi des « Twin Towers ». La défense de zone, imaginée par David Adelman, sera alors utile pour les associer en défense et ne pas (trop) souffrir si l'équipe en face joue « small ball ».

« On a été bon collectivement en défense derrière lui », analyse l'entraîneur en parlant de Nikola Jokic, placé sur le côté, avec Valanciunas au milieu de la raquette. « S'il se retrouve face à un bon attaquant, un ailier, on ramène un deuxième défenseur, contrairement à si c'est Peyton Watson à sa place. Il y a donc une petite différence, mais pas tant que ça. »

Comme David Adelman le dit pour conclure, jouer avec ce duo Nikola Jokic – Jonas Valanciunas « ne sera pas parfait mais c'est clairement quelque chose que je veux essayer ».