Des Nuggets avec un petit goût de Thunder en défense

Au terme d'un match sérieux, avec deux équipes impliquées malgré des rotations ouvertes, les Nuggets ont dominé les Clippers cette nuit (105-92) avec 18 points d'Aaron Gordon et 12 points, 9 rebonds et 6 passes de Nikola Jokic. L'occasion de constater que les champions 2023 ont des envies plus fortes, plus tranchantes en défense. Ils l'avaient clairement exprimé ces derniers jours.

« On va essayer d'être agressif », annonçait Nikola Jokic. « On va tenter d'être proche de la faute, on va tester les arbitres à siffler les fautes. »

Un discours qui rappelle furieusement l'attitude du Thunder la saison passée, et les ambitions des Celtics cette saison. La meilleure défense de la NBA n'avait aucun problème à faire beaucoup de fautes, car elle noyait son adversaire et les arbitres sous les contacts. Face aux coups et aux mains baladeuses des champions 2025, les hommes en gris ne pouvaient pas siffler à chaque fois et, à la fin, la balance penchait toujours du côté d'Oklahoma City.

Ce qui confirme que, année après année, la NBA est une « copycat league », une ligue où toutes les équipes s'observent et s'imitent.

Davantage travailler la défense de zone

« Il y a aura des erreurs mais on pense que le groupe a la capacité de faire des choses différentes, d'offrir des perspectives différentes. Ce qui donne plus de flexibilité en défense, qu'elle soit individuelle ou en zone », décrit David Adelman.

La zone était une arme utilisée par le coach des Nuggets pendant les playoffs et visiblement, cette saison, elle devrait être régulièrement envisagée. En deuxième quart-temps face aux Clippers, les Nuggets ont mis en place une défense de zone, avec Nikola Jokic et Jonas Valanciunas sur le parquet en même temps.

« Il s'agit de réduire les espaces pour les meilleurs joueurs adverses. Il y a la zone et il faut travailler ces choses-là, pour savoir qui est sur le terrain, quelles sont les responsabilités de chacun à chaque poste », décrit David Adelman. « On doit continuer de s'améliorer dans ce domaine. Dans le passée, très souvent, on a essayé des choses en disant qu'on allait y arriver. Mais si on veut le faire correctement, on doit le travailler au quotidien. »

En clair, la zone ne doit plus être une option qui sort du chapeau de temps en temps mais bien une défense travaillée et solide, qui peut changer un match. « C'est quelque chose de nouveau, donc on s'adapte », confirme Nikola Jokic sur le nouveau style défensif de son équipe. « Mais ça va le faire et ça peut énormément nous aider. »