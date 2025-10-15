La Grande-Bretagne temporairement exclue des compétitions FIBA

Si la NBA continue d'investir en Grande-Bretagne, et souhaite toujours faire de Londres et Manchester des places fortes de sa future ligue européenne, l'état du basket britannique demeure particulièrement inquiétant.

Dans un communiqué, la FIBA a ainsi annoncé la suspension, certes temporaire, de l’équipe masculine de Grande-Bretagne de toute participation à ses compétitions internationales.

La raison ? La cacophonie à la fédération britannique de basket, qui a accordé en janvier une licence d’exploitation à un groupe d’investisseurs pour créer une nouvelle ligue masculine, la « GBB League », alors qu’il existe déjà une compétition professionnelle, la « Super League Basketball », laquelle a engagé des poursuites judiciaires.

Au cœur de cette crise, Chris Grant, président de la fédération, a finalement démissionné, tandis que la GBB League espère toujours voir le jour en 2027, en parallèle du lancement attendu de NBA Europe.

Mais du côté de la FIBA, on goûte très peu à ce nouveau projet, jugé trop proche d’un modèle de ligue fermée qui chercherait uniquement à profiter de l’arrivée de la NBA sur le sol britannique en proposant un championnat taillé pour les futures franchises de Londres et Manchester. Et ce, alors même que la FIBA et la NBA ont promis la mise en place d’un système semi-ouvert, respectueux des traditions européennes.

Dans l'immédiat, cela pourrait empêcher la Grande-Bretagne de débuter sa campagne de qualification pour la Coupe du monde 2027, alors qu'elle doit affronter la Lituanie (27 novembre) puis l'Islande (30 novembre).