La NBA investit des millions de dollars en Angleterre

Le Premier ministre britannique Keir Starmer et Adam Silver s’étaient rencontrés au 10 Downing Street en juillet et ils s'étaient “mis d’accord pour collaborer au développement du basketball au Royaume-Uni et sur de potentielles opportunités d’investissement futures autour de la NBA Europe”.

Cette semaine, on a appris que le gouvernement britannique et la NBA ont conclu un accord pour développer le basketball “loisirs” en Angleterre grâce à un investissement de près de 14 millions de dollars. Chaque partie va investir environ sept millions de dollars chacune, d'ici 2028.

Les fonds serviront à construire des terrains et à offrir davantage d’opportunités de jeu aux femmes, aux jeunes filles, aux personnes en situation de handicap et aux minorités ethniques, ont indiqué cette semaine le gouvernement et la NBA.

Le second marché européen derrière la France

« Le basketball est en plein essor en Grande-Bretagne — et cet investissement aidera à franchir un nouveau cap, en ouvrant le jeu à des milliers de personnes supplémentaires à travers tout le pays », a déclaré Keir Starmer.

Cette annonce intervient quelques jours après que le patron de la NBA a déclaré que la NBA Europe pourrait débuter en 2027 ou 2028. Même si le niveau du basket anglais reste faible, Londres et Manchester font partie des villes qui pourraient accueillir une franchise, et la NBA a choisi Londres pour l'une des deux rencontres entre les Grizzlies et le Magic.

Ce sera pour le 18 janvier 2026. Une autre rencontre se tiendra à Manchester lors de la saison 2026/27. Ces deux rencontres de saison régulière permettront de générer un chiffre d'affaires de 125 millions de dollars sur l'économie locale. Il faut rappeler qu'en termes de chiffre d'affaires sur le merchandising, le Royaume-Uni est le second marché européen pour la NBA, derrière la France.

« Nous avons hâte de collaborer plus étroitement dans les années à venir, notamment autour du lancement potentiel d’une nouvelle ligue paneuropéenne qui permettrait d’apporter davantage de basketball de classe mondiale aux fans du Royaume-Uni », a déclaré Mark Tatum, le bras droit d'Adam Silver.