La NBA Europe ne veut surtout pas copier le football européen

Puisque Jorge Garbajosa, le président de FIBA Europe, a plus ou moins annoncé que 2027 serait une année idéale pour lancer la NBA Europe, Adam Silver a été interrogé sur cette éventualité. S’exprimant lors d’une conférence organisée par Front Office Sports, le patron de la ligue a qualifié un lancement en 2027 « d’ambitieux », au regard des nombreux enjeux encore à régler, mais il n’a pas écarté cette possibilité.

« Je pense que nous pourrions commencer avec certaines salles existantes, puis évoluer », a expliqué Adam Silver, à propos des lieux où seront implantées les franchises. « Donc 2027 est ambitieux, sans aucun doute, mais je ne voudrais pas aller bien au-delà de 2028. L’opportunité, c’est maintenant pour réaliser un tel projet. Le basket est sans doute le sport qui connaît la croissance la plus rapide dans le monde aujourd’hui, et il occupe une énorme deuxième place en Europe derrière le football. Je pense donc qu’il existe une véritable opportunité »

Il y a quelques semaines, ce même Adam Silver avait expliqué que les Jeux olympiques 2028 seraient parfaits pour le lancement d'une nouvelle compétition. Peut-être que la FIBA et la NBA ont en tête un début de saison régulière en septembre ou octobre 2028.

Quoi qu'il en soit, cette NBA Europe ne veut pas s'inspirer de la Ligue des champions de football, et Adam Silver explique pourquoi. « Autant j’admire le football européen, autant nous ne voulons pas d’une ligue déséquilibrée », prévient-il. « Nous ne voulons pas d’une ligue où seules quelques équipes sont perçues comme réellement capables de concourir, comme c’est le cas en Ligue des champions. Nous voulons essayer de concevoir une ligue sur le modèle d’un système que nous connaissons : peut-être pas un système de salary cap strict, mais qui permette de réguler la compétition. L’idée est que si vous avez une équipe, elle doit avoir une chance équitable de gagner un championnat. »

Avec sept champions différents en sept ans, cette stratégie fonctionne parfaitement en NBA.