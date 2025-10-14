L’ancien GM des Knicks et des Wolves arrive aux Sixers

Selon HoopsHype, les Sixers viennent d'engager Scott Layden, et c'est le signe que la direction souhaite améliorer le département « scouting » après avoir misé sur la « free agency » ces dernières saisons avec l'engagement de Paul George en 2024, ou des Patrick Beverley, Mo Bamba, Danny Green ou encore P.J. Tucker les années précédentes.

Scott Layden affiche plusieurs décennies d’expérience dans les « front office » de la ligue, il a notamment occupé le poste de président et GM à New York et à Minnesota, après avoir longtemps œuvré au sein des Jazz et des Spurs. Plus récemment, il officiait comme scout pour les Kings.

Sous la direction de Daryl Morey, Scott Layden pourrait améliorer la cellule de scouting avec la recherche de pépites internationales et de bonnes pioches universitaires. Ses principaux faits d'armes ? Avoir convaincu son père, Frank, de sélectionner John Stockton et Karl Malone au Jazz.

Aux Spurs, où il officiait comme assistant GM, et il avait orienté la direction vers Cory Joseph et Kyle Anderson, sélectionné en toute fin de premier tour. En revanche, il avait signé quelques ratés comme Livio Jean-Charles et Nikola Milutinov, qui n'ont jamais joué en NBA.