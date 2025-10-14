Pariez en ligne avec Unibet
Rachat des Blazers : une plainte abandonnée

NBA – Alex Bhathal estimait que les époux Cherng avaient changé de camp au dernier moment dans le rachat de la franchise de Portland. Finalement, un accord a été trouvé.

On le sait depuis un mois, les Blazers ont été rachetés par Tom Dundon, le propriétaire des Carolina Hurricanes en NHL, entouré de plusieurs autres investisseurs. Et parmi ces autres acteurs, il y a Andrew et Peggy Cherng, un couple sino-américain dont la fortune est estimée à 7.5 milliards de dollars.

En quoi est-ce important de le souligner ? Parce que leur présence a poussé Alex Bhathal à porter plainte. Pour rappel, ce dernier pensait pouvoir battre l'offre de Tom Dundon pour racheter les Blazers et, pour cela, il comptait bien sur les billets verts du couple Cherng.

Puis, quand la famille de Paul Allen a annoncé rentrer en négociation exclusive avec Tom Dundon pour la vente du club, la famille Cherng aurait changé de camp. Ce qui a ulcéré la famille Bhathal, qui réclamait l'annulation de leurs investissements dans le rachat des Blazers.

Finalement, The Athletic nous apprend que la plainte a été abandonnée puisque RAJ Sports (dirigée par la famille Bhathal, qui possède la franchise WNBA de Portland) et le couple Cherng ont trouvé un accord, aidés par Tom Dundon, qui a facilité les choses.

« Nous sommes heureux d'avoir trouvé un accord à l'amiable qui, selon nous, reconnaît notre position tout en préservant l'avenir du basket à Portland », déclare un porte-parole de RAJ Sports. « Nous sommes impatients de travailler avec les Blazers lorsque les Fire rejoindront le Moda Center au printemps prochain. »

La procédure judiciaire désormais terminée, la rachat des Blazers va pouvoir se conclure sereinement, Tom Dundon espérant mettre la main sur la franchise d'ici le printemps 2026.

Par Jonathan Demay
