Victor Wembanyama sort déjà le très grand jeu face aux Pacers !

Les Spurs continuent leur sans-faute en présaison avec une 4e victoire en 4 matches ! Cette nuit, les partenaires de Victor Wembanyama se sont imposés 124-108 face aux Pacers dans une rencontre marquée par les débuts de Stephon Castle. Le Rookie Of The Year a brillé, mais c’est encore Wemby qui a régalé : 27 points, 11 rebonds, 4 passes, 3 interceptions et 1 contre en 28 minutes. La routine, presque, alors qu'il avait prévenu qu'il voulait monter en puissance.

Après trois matchs à regarder depuis le banc, Castle a pris les commandes du jeu en tant que meneur titulaire. Le sophomore n’a pas mis longtemps à se faire remarquer : défense agressive, percussion constante, et une vraie capacité à créer du mouvement vers le cercle.

Mitch Johnson a ensuite tenté un duo Castle–Dylan Harper sur les lignes arrière. Une expérience courte mais prometteuse puisque les Spurs ont globalement dominé les débats, sans parvenir à vraiment s’envoler malgré un Wemby des grands soirs, et une zone efficace. En face, les Pacers avaient décidé de jouer “small ball” avec Obi Toppin en pivot, tandis que Bennedict Mathurin a tenu la baraque en attaque.

Wembanyama en mode Kevin Durant

A l'arrivée, un match équilibré pendant trois quart-temps, et c'est le banc des Spurs qui a fait la différence dans le dernier quart-temps pour un succès en trompe-l'oeil. Pour le reste, on retiendra que Castle et Harper ont vraiment séduit, au point qu'on en oublie presque que De’Aaron Fox est absent.

On notera aussi qu'à l'image des Nuggets avec Jamal Murray et Nikola Jokic, les Spurs travaillent sur des pick-and-roll où c'est l'arrière (Castle ou Harper) qui pose l'écran pour Wemby. Cela peut devenir une arme fatale, avec un Wembanyama en mode Kevin Durant pour frapper à 3-points ou sur des pull-up jumpers.

Sous les panneaux, le duo Wembanyama–Kornet fonctionne toujours aussi bien, avec un Wemby qui peut s'écarter, et ça libère des espaces pour son “Twin Tower”. L'ancien Celtic joue un rôle essentiel en attaque par ses écrans et sa lecture, et voilà les Spurs à 4-0 en présaison, et la confiance grimpe.