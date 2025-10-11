Un Victor Wembanyama très efficace et propre face au Jazz

Après son match contre Miami marqué par ses ballons perdus, Victor Wembanyama a bien corrigé le tir face au Jazz. En seulement 15 minutes, le Français a compilé 22 points à 6/10 au shoot, 7 rebonds et 3 passes, et en perdant seulement un petit ballon.

Pour ne rien gâcher, les Spurs ont remporté cette partie en prolongation, avec notamment 20 points de David Jones Garcia et 13 de Stanley Umude.

« Le plus important dans cette victoire, comme on a plus de rotations, c'est de se rappeler que les bonnes équipes maintiennent un certain niveau de jeu, peu importe qui est sur le terrain, les titulaires ou les remplaçants. Donc ce qu'il faut retenir, c'est la régularité du niveau de jeu », a commenté « Wemby ».

Monter en puissance avant le premier match

Ce qui a marqué dans la prestation du All-Star, ce sont les 10 lancers-francs qu'il a tentés en même pas 16 minutes. « C'est le résultat du fait que j'utilise mieux mon physique », a-t-il glissé, en parlant d'aller « vers le panier » et de se « battre face à la pression de la défense ».

Il ne reste que deux matches de présaison, contre Indiana, avant le début de la saison régulière face aux Mavericks. Peut-on espérer voir Victor Wembanyama obtenir plus de minutes face aux Pacers ou faudra-t-il attendre le coup d'envoi des choses sérieuses ?

« Je suis déjà prêt, déjà à 100% mais je vais jouer un match complet avant Dallas », répond-il, en français, à nos confrères. « Je pense que c'est bien. Jouer le money time ne s'invente pas donc avoir un peu d'entraînement sur cela, ça fera du bien aussi. »