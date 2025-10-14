Les Nets laissent déjà partir Dariq Whitehead

Fin de parcours à Brooklyn pour Dariq Whitehead. En effet, à une semaine de la reprise, la franchise new-yorkaise a décidé de se séparer de son jeune joueur de 21 ans, pourtant sous contrat garanti en 2025/26 (3.3 millions de dollars).

Il faut dire que les Nets possédaient trop de joueurs sous contrat et il leur fallait donc en libérer dans les jours à venir. C'est le 22e choix de la Draft 2023 qui en fait les frais et cela peut surprendre, après avoir été drafté au premier tour il y a seulement deux ans. Mais cela peut également se justifier, quand on sait qu'il n'a pas vraiment eu la chance de s'exprimer depuis son arrivée en NBA.

Trop souvent blessé (à peine 22 matchs disputés, sur les 164 de Brooklyn…), Dariq Whitehead n'a pas non plus brillé quand il a pu jouer (5.3 points et 1.5 rebond de moyenne, sur 12 minutes). Utilisé à deux reprises en présaison, ayant même hérité d'un « DNP » sur décision de son coach en Chine, il ne s'y est pas plus illustré (1 point de moyenne, sur 7 minutes).

Considéré comme un pari risqué en 2023, l'ancien pensionnaire de Duke repart donc de zéro, mais il reste jeune et une franchise pourrait éventuellement le relancer en cours de saison, alors qu'on peut déjà s'attendre à le revoir en G-League.

À noter que les Nets ont également coupé Drew Timme, l'ancienne vedette de Gonzaga, toujours dans cette logique de faire de la place dans leur effectif. La différence étant que son contrat n'était, lui, pas garanti. Deux autres joueurs (Terry Roberts et Tre Scott) seront, eux, testés juste avant la reprise.

Dariq Whitehead Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 BRK 2 12 20.0 0.0 50.0 0.0 2.0 2.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.5 1.5 2024-25 BRK 20 12 40.6 44.6 60.0 0.2 1.2 1.4 0.6 1.1 0.3 0.8 0.1 5.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.