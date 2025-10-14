Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →
Voir les stats sur Proballers

Face aux Spurs, les Pacers ont dévoilé leur dispositif pour les non-voyants

Publié le 14/10/2025 à 8:30 Twitter Facebook

NBA – Les Pacers ont annoncé un partenariat avec l'association MindsEye qui va permettre la mise en place d'un dispositif spécial d'aide aux personnes aveugles et malvoyantes d'être assistés pour vingt matchs.

mindseye

Toutes les idées sont bonnes à prendre du côté de la NBA pour essayer de bonifier la “fan experience” et accompagner au mieux ceux qui viennent assister aux matchs. A Indianapolis, la démarche va même un peu plus loin puisque les Pacers ont décidé d'en mettre plein les yeux… aux personnes non-voyantes ou malvoyantes.

Plus concrètement, les Pacers ont annoncé un partenariat avec l'association MindsEye qui propose un dispositif pour accompagner au mieux les personnes concernées. Il suffit de s'inscrire, télécharger l'application LiveVoice avant d'arriver au Gainbridge Fieldhouse, et le tour est joué ! Il suffit ensuite de s'assoir et de profiter du moment. Chaque fan est équipé d'un casque qui transmet en audio toutes les informations sur ce qui se passe autour d'eux et bien sûr le match !

Pour la grande première face aux Spurs cette nuit, et pour une vingtaine de matches cette saison, les Pacers avaient peur d'être submergés par la demande, et ils avaient donc conseillé à chacun de venir avec son propre casque, de peur de voir leur stock être insuffisant. La diffusion de l'audio-description débutera dès l'entrée dans la salle sur chaque smartphone.

« Les matchs des Pacers sont synonymes d'énergie, d'enthousiasme et de connexion, et nos fans méritent de se sentir partie prenante de tout ça », a déclaré Mel Raines, PDG de Pacers Sports & Entertainment. « Ce partenariat avec MindsEye nous permet d'offrir une expérience complète du jour de match aux fans aveugles et malvoyants d'une nouvelle manière. Nous voulons que tout le monde puisse ressentir et vivre l'effervescence d'un jour de match. C'est ce ce qui rend le Gainbridge Fieldhouse si spécial ».

Après les Blazers, qui proposent un dispositif différent pour leurs fans malvoyants, c'est peut-être le début d'une mini révolution qui pourrait toucher toute la ligue si l'opération venait à être un succès.

L'expérience sera donc reconduite pour les réceptions d'OKC dès le 23 octobre puis régulièrement au cours de la saison. En novembre, trois matchs seront concernés par ce dispositif : contre Brooklyn (5 novembre), Toronto (15 novembre) et Charlotte (19 novembre).

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Pascal Siakam 78 32.7 51.9 38.9 73.4 1.7 5.2 6.9 3.4 1.4 0.9 0.5 2.4 20.2
Tyrese Haliburton 73 33.6 47.3 38.8 85.1 0.6 3.0 3.5 9.2 1.6 1.4 0.7 1.3 18.6
Bennedict Mathurin 72 29.9 45.8 34.0 83.1 1.2 4.1 5.3 1.9 1.9 0.7 0.3 2.3 16.1
Myles Turner 72 30.2 48.1 39.6 77.3 1.3 5.3 6.5 1.5 1.7 0.8 2.0 2.5 15.6
Aaron Nesmith 45 25.0 50.7 43.1 91.3 0.8 3.1 4.0 1.2 0.8 0.8 0.4 2.5 12.0
Obi Toppin 79 19.6 52.9 36.5 78.1 0.7 3.3 4.0 1.6 0.9 0.6 0.4 1.4 10.5
Andrew Nembhard 65 28.9 45.8 29.1 79.4 0.5 2.8 3.3 5.0 1.7 1.2 0.2 2.3 10.0
T.j. Mcconnell 79 17.9 51.9 30.6 74.0 0.6 1.9 2.4 4.4 1.4 1.1 0.3 1.0 9.1
Isaiah Jackson 5 16.8 60.9 0.0 50.0 2.2 3.4 5.6 1.0 1.0 0.6 1.6 2.8 7.0
Thomas Bryant 56 15.1 51.5 32.1 83.0 1.4 2.5 3.9 0.9 0.5 0.5 0.6 1.2 6.9
Jarace Walker 75 15.8 47.2 40.5 66.7 0.3 2.7 3.1 1.5 1.0 0.7 0.3 1.5 6.1
James Wiseman 1 4.6 50.0 0.0 100.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0
Quenton Jackson 28 13.6 47.5 37.5 77.5 0.5 1.1 1.6 1.9 0.6 0.8 0.2 1.5 5.8
Ben Sheppard 63 19.5 41.8 34.2 88.9 0.7 2.1 2.8 1.3 0.3 0.6 0.2 2.0 5.3
Tony Bradley 14 8.1 64.4 33.3 33.3 1.3 1.7 3.0 0.4 0.4 0.1 0.6 0.8 4.4
Moses Brown 9 5.1 65.0 0.0 60.0 0.4 1.0 1.4 0.0 0.7 0.2 0.1 0.7 3.2
Rayj Dennis 11 6.4 33.3 28.6 100.0 0.2 0.9 1.1 1.3 0.5 0.6 0.2 0.6 2.7
Enrique Freeman 22 8.2 43.2 10.0 68.4 0.5 0.9 1.4 0.4 0.3 0.1 0.1 1.0 2.1
Johnny Furphy 50 7.6 38.0 30.0 81.8 0.5 1.0 1.4 0.4 0.2 0.4 0.2 0.8 2.1
James Johnson 12 3.1 36.4 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.3 0.3 0.0 0.2 0.4 0.7
Tristen Newton 5 1.6 16.7 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.4 0.6
Jahlil Okafor 1 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par la rédaction
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Indiana Pacers en 1 clic

San Antonio Spurs en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes