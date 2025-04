Avec OneCourt, les matchs NBA se suivent du bout des doigts pour les fans aveugles

Depuis janvier, quelques fans des Blazers suivent les rencontres avec une tablette sur leurs genoux. La particularité de ses spectateurs et spectatrices ? Ils sont aveugles. C’est pour leur offrir une meilleure expérience dans les salles que des étudiants de l’université de Washington ont eu l’idée de créer une start-up, OneCourt, pour développer un dispositif tactile, semblable à un épais iPad, qui utilise des vibrations, par retour haptique, pour indiquer la position de la balle.

Le dispositif possède une surface en caoutchouc avec des reliefs représentant un terrain de basketball. Connecté en Wi-Fi aux stats en temps réel de la NBA, il permet à l’utilisateur de suivre le ballon en temps réel avec les mains. Des vibrations plus ou moins fortes indiquent l’emplacement, les points marqués (1, 2 ou 3) et un écouteur donne des informations audio supplémentaires comme les rebonds ou les tirs ratés. Des boutons permettent aussi de régler le volume et de recevoir des mises à jour sur le score.

Les Kings, les Sixers et les Suns suivent le mouvement

La franchise de Portland est la première à avoir cru dans ce projet modèle dans le domaine de l’inclusion et de l’accessibilité. « Le test pilote de OneCourt est une preuve concrète de l’engagement de notre organisation en faveur de l’innovation et de l’accessibilité », expliquait il y a un an Matthew Gardner, directeur des études clients chez les Blazers. « Ce pilote représente une opportunité unique de réinventer l’expérience des jours de match tout en ouvrant la porte à davantage de fans pour vivre l’excitation du sport en direct. Nous espérons que ce projet pilote ouvrira la voie à d’autres équipes, ligues et enceintes sportives pour explorer de nouvelles façons de rendre les événements accessibles à tous les types de supporters. »

Un an plus tard, le projet « pilote » est devenu réalité, et d’autres franchises ont décidé de suivre le mouvement. Il s’agit des Kings, des Sixers et des Suns. Mieux, d’autres sports (baseball, football américain, hockey…) proposent des tablettes adaptées pour leurs supporters aveugles. A écouter Kirsten French, une fan des Blazers, ce dispositif est une vraie réussite.

« Je peux y aller avec un ou deux amis qui commentent à peine (ce qui se passe). Ils regardent le match, et moi aussi, grâce aux vibrations. On profite tous du jeu, comme les autres autour de nous » explique-t-elle. « Ça me semblait encore tellement loin… et maintenant, deux ans après, c’est là. C’est fou. Habituellement, les choses n’avancent pas si vite, surtout dans le monde de la cécité. »

Photos OneCourt / Blazers