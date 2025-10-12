Cam Thomas ne compte pas changer son jeu

Cam Thomas va débuter cette saison 2025/26 en étant, encore une fois, en fin de contrat après avoir signé seulement une « qualifying offer » pour pouvoir être totalement libre l’été prochain et obtenir un contrat plus important que les 30 millions de dollars sur deux ans proposés par les Nets.

Pour cela, le joueur de Brooklyn va devoir être en mesure de montrer qu’il n’est pas un simple scoreur, mais qu’il peut aussi distribuer le jeu. En juillet dernier, il avait vivement critiqué Zach Lowe qui le qualifiait d'une « sorte de trou noir inefficace » en soulignant notamment qu’il était le deuxième meilleur passeur de son équipe la saison dernière.

Cette volonté de distribuer le jeu pour ses coéquipiers s’est de nouveau manifestée durant cette présaison où face à Phoenix, vendredi dernier, il a terminé à six passes, le plus haut total de son équipe.

« Les adversaires font des prises à deux sur moi donc ça amène des passes », explique-t-il. « Quand les gars mettent leurs tirs, cela donne des passes décisives. Donc je vais continuer de jouer mon jeu et si cela demande que je fasse des passes décisives, c’est une bonne chose. »

L’âme du scoreur toujours présente

La saison dernière, d'après les chiffres de Genius Sports, Cam Thomas était le quatrième joueur de la Ligue qui subissait le plus de prises à deux après Zion Williamson, Shai Gilgeous-Alexander et Giannis Antetokounmpo. En moyenne, l’arrière des Nets était doublé sur 18.2% des possessions et c’est ce qui lui permet de trouver des tirs ouverts pour ses coéquipiers.

« Il existe une frontière très fine entre être agressif pour obtenir ses tirs et donner des tirs à nos coéquipiers », développe le joueur. « Jordi Fernandez et moi parlons souvent de ça. Cette année, on se comprend mieux. Donc cela va mener à de bonnes choses en tant que groupe. »

Toutefois, si Cam Thomas montre qu’il peut réaliser des passes décisives, sa passion première reste de marquer des paniers : « Je reste un scoreur. Cela concerne également l’aspect de la création afin d’être capable de prendre la bonne décision. Donc je vais simplement lire le jeu. Parfois, cela va amener à beaucoup de passes, mais la majorité du temps, je vais mettre beaucoup de points. Je vais juste continuer de jouer mon jeu. »

Cam Thomas Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 BRK 67 18 43.3 27.0 82.9 0.2 2.2 2.4 1.2 1.0 0.5 0.8 0.1 8.5 2022-23 BRK 57 17 44.1 38.3 86.8 0.1 1.5 1.7 1.4 1.0 0.4 1.1 0.1 10.6 2023-24 BRK 66 31 44.2 36.4 85.6 0.4 2.8 3.2 2.9 2.1 0.7 1.9 0.2 22.5 2024-25 BRK 25 31 43.8 34.9 88.1 0.6 2.7 3.3 3.8 1.8 0.6 2.5 0.1 24.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.