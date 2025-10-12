Pour Steve Kerr, Erik Spoelstra est « un choix parfait » pour Team USA

À la Coupe du monde 2023 puis aux Jeux olympiques 2024, Erik Spoelstra faisait partie du staff de Steve Kerr, en étant l'un de ses assistants, avec Tyronn Lue et Mark Few. Il n'est donc guère surprenant d'apprendre qu'il va le remplacer à la tête de Team USA, pour la Coupe du monde 2027 et surtout pour les Jeux olympiques 2028.

Pour Steve Kerr, il était même difficile de faire mieux qu'Erik Spoelstra pour prendre les commandes de la sélection américaine, une fois que tout aura été officialisé.

« Je pense qu'avoir été assistant est presque un prérequis pour coacher Team USA » estime dans un premier temps l'entraîneur des Warriors, champion olympique il y a un an à Paris. « C'est vraiment un job différent, mais il a maintenant cette expérience, comme ce fut le cas pour moi avec Gregg Popovich à la Coupe du monde 2019 et aux Jeux olympiques 2021. Spo est un choix parfait, il va exceller. »

Double champion NBA sur le banc du Heat, en 2012 et 2013, Erik Spoelstra était apparu une première fois au sein de la structure de Team USA en 2021. Il avait alors dirigé la « Select Team » pour Gregg Popovich, avant les JO de Tokyo, mais la tâche sera cette fois plus délicate, avec le rendez-vous des JO de Los Angeles en ligne de mire.

Steve Kerr ne doute déjà pas que la rigueur et la capacité d’adaptation de son successeur saura faire ses preuves, même en tant que sélectionneur d'une telle armada.

« Spo est incroyable, c'est un coach phénoménal » l'encense-t-il encore. « L'observer durant deux étés et apprendre à le connaître de près plutôt que de loin, ça m'a permis de constater à quel point c'est un excellent coach. »