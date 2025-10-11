Place à la dynastie Aces

Au terme d’un « sweep » autoritaire face au Mercury, les Aces remportent leur troisième titre en quatre ans. Un succès sur lequel peu auraient parié en août dernier lorsque Las Vegas avait encaissé une défaite de 53 points face aux Lynx. Sauf que cette gifle aura l'effet d'une électrochoc, et les joueuses de Becky Hammon vont enchaîner une série de seize victoires consécutives pour boucler cet exercice 2025 avec le deuxième meilleur bilan de la Ligue.

En playoffs, rien n’a été facile non plus puisqu’il aura fallu trois matchs pour battre le Storm et cinq pour renverser le Fever au terme d’un Game 5 bouclé après prolongation. Finalement, seules les Finales auront été moins éreintantes puisque Las Vegas remporte le titre sur un succès 4-0 pour mettre fin à une saison forte en émotions.

« Cette équipe a connu l’enfer et elle en est revenue ! » souligne Chelsea Gray. « Tout le monde a haussé son niveau de jeu et nous avons la meilleure joueuse de la planète, A’ja Wilson et maintenant, nous sommes championnes. »

En conférence de presse, Becky Hammon était très touchée par le nouveau sacre de son équipe.

« Ce titre est différent parce qu'il y a eu plus d’adversité que ce que beaucoup d’entre nous auraient pu imaginer »explique la technicienne des Aces. « J’ai juste cru en elles, ce sont vraiment de bonnes personnes et je suis vraiment heureuse de faire partie de ce groupe. »

La Michael Jordan au féminin

Dans ce groupe, il y a une joueuse exceptionnelle : A’ja Wilson. L’intérieure de Las Vegas a sorti une série de très haut niveau avec 28.5 points, 11.8 rebonds et 2 contres de moyenne avec notamment un « game winner” lors du Game 3. Logiquement, elle a été élue MVP des Finals pour la deuxième fois de sa carrière. Un trophée qui lui permet de devenir la première joueuse de l’histoire de la NBA et de la WNBA à être meilleure marqueuse de la saison régulière, mais aussi MVP, Défenseure de l’Année et MVP des Finals lors de la même campagne.

Avec un palmarès très solide et une saison 2025 exceptionnelle, A’ja Wilson s’affirme un peu plus comme la meilleure joueuse de l'histoire et commencent à poindre des comparaisons avec Michael Jordan.

« Quand vous êtes comparée aux légendes, cela veut dire que vous faites de bonnes choses » analyse la MVP en titre. « J’en suis très reconnaissante, mais je ne serais pas là aujourd’hui sans mes coéquipières. Ce sont les vraies Michael Jordan. »

Las Vegas ajoute donc un quatrième titre WNBA dans son armoire à trophées. C’est la quatrième équipe à atteindre ce total après les Minnesota Lynx, le Seattle Storm et les Houston Comets, disparues en 2008.