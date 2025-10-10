La NBA signe un contrat avec la ligue chinoise pour dénicher les pépites du pays

La NBA n'a pas débarqué en Chine les bagages vides. Dans ces derniers, un accord « de grande envergure » pour reprendre le qualificatif d'Adam Silver, avec la ligue chinoise, qui doit permettre à davantage de joueurs du pays d'émerger et d'évoluer professionnellement aux États-Unis.

L'annonce de cet accord a été faite quelques heures avant la rencontre entre les Suns et les Nets à Macao, dans le cadre des « NBA China Games », qui marquent le retour du championnat américain en terres chinoises après six années d'absence. Ce retour s'inscrit dans le cadre d'un réchauffement clair entre la NBA et la Chine, après la crise diplomatico-sportive qui a secoué leurs relations.

« Cette collaboration s’inscrit dans la continuité de nos efforts de longue date pour élever le niveau du basket en Chine à tous les niveaux. Nous sommes impatients de renforcer notre engagement commun pour développer la prochaine génération de joueurs NBA et WNBA venus de Chine », s'enthousiasme Silver dont le championnat compte la Chine comme plus grand marché à l’étranger il y a de cela six ans.

Selon les éléments rapportés par la presse locale, l'objectif, outre le développement des joueurs d’élite, est de relever les standards à tous les niveaux du basket en Chine. NBA China et la CBA offriront par ailleurs aux équipes nationales masculines et féminines chinoises des opportunités d’entraînement et de compétition aux États-Unis, notamment en participant à la NBA Summer League et aux matchs de présaison de la WNBA.

Les étoiles montantes chinoises auront également l'occasion de faire partie des programmes d’élite de développement de la Grande Ligue, notamment Basketball Without Borders, la NBA Academy, ainsi que d’éventuels essais organisés par des équipes NBA, WNBA et NBA G-League.

« Nous souhaitons tirer parti de cette collaboration pour apprendre activement de l’expertise éprouvée de la NBA en matière de développement des talents et de gestion du jeu. En intégrant ces connaissances aux besoins du basket chinois, nous affinerons davantage notre travail et stimulerons de nouvelles avancées, tant en termes de compétition que dans le développement des talents », se réjouit Guo Zhenming, le président de la CBA.

« Ils savent qu'ils doivent continuer à générer plus de joueurs de haut niveau », complète Adam Silver, sur CNBC, après avoir cité le rookie chinois des Blazers, Yang Hansen. Zeng Fanbo – titulaire d'un contrat « Exhibit 10 » avec les Nets – et lui sont les seuls représentants chinois cette saison en NBA.

Avant eux, moins d'une dizaine de basketteurs chinois ont foulé les parquets NBA. On pense à Yi Jianlian ou Wang Zhizhi, et surtout Yao Ming, au cœur de la percée de la NBA sur le marché chinois.