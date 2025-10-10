Se jugeant « incompris », Talen Horton-Tucker s’est résolu à quitter la NBA

Sacré champion avec les Lakers en 2020, dès sa saison rookie et à seulement 19 ans, Talen Horton-Tucker est ensuite passé par le Jazz puis par les Bulls, mais il n'est pas non plus parvenu à s'y rendre indispensable. Résultat : il a quitté la NBA cet été, à peine six ans après y avoir été drafté.

S'il espérait initialement rester aux États-Unis, « THT » a toutefois su parfaitement rebondir. S'engageant du côté du Fenerbahçe, le champion d'Europe en titre, avec lequel il a récemment découvert l'Euroleague.

Un changement d'air notable, que Talen Horton-Tucker explique par une forme d'incompréhension à son égard.

« Je pourrais dire qu'avec ma morphologie quelque peu différente, je suis incompris par rapport au type de profil que j'ai » a-t-il estimé. « En tant qu'arrière plus imposant, qui pèse entre 104 et 109 kilos, il y a une fausse idée sur mon état de forme, ce genre de choses… »

Un shoot trop rédhibitoire ?

Un constat que Talen Horton-Tucker a visiblement du mal à accepter, alors qu'il affiche des statistiques de 9.2 points, 2.8 passes et 2.6 rebonds, en quelque 300 matchs en NBA.

« J'ai juste l'impression que beaucoup de personnes ne comprennent pas la manière dont est fait mon corps et ils n'y sont pas habitués » a-t-il insisté. « Donc, quand les gens ne sont pas habitués à quelque chose, ils peuvent en avoir peur. Je ne suis pas le genre de joueur mince habituel, je suis plus imposant, mais je suis capable de bouger et de supporter mon poids différemment. J'ai vraiment la sensation d'être incompris. »

Il serait cependant malhonnête de penser que cet unique aspect a empêché Talen Horton-Tucker de retrouver un contrat dans la Grande Ligue. Pour l'instant, tout du moins…

« Améliorer mon pourcentage à 3-points, et shooter davantage à cette distance, c'est quelque chose qui, je pense, changerait sans doute un peu les commentaires à mon sujet, si je pouvais aussi vraiment le montrer en NBA » a-t-il bien voulu admettre, avec ses 30% de réussite à 3-points en carrière.

Talen Horton-Tucker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 LAL 6 14 46.7 30.8 50.0 0.3 0.8 1.2 1.0 1.7 1.3 1.0 0.2 5.7 2020-21 LAL 65 20 45.8 28.2 77.5 0.4 2.2 2.6 2.8 2.0 1.0 1.6 0.3 9.0 2021-22 LAL 60 25 41.6 26.9 80.0 0.6 2.6 3.2 2.6 2.5 1.0 1.4 0.5 9.9 2022-23 UTH 65 20 41.9 28.6 75.0 0.6 2.6 3.2 3.8 1.7 0.6 1.9 0.4 10.7 2023-24 UTH 51 20 39.6 33.0 80.7 0.4 2.0 2.4 3.5 1.8 0.9 1.3 0.4 10.1 2024-25 CHI 58 13 45.7 33.6 73.5 0.3 1.4 1.7 1.4 1.0 0.4 0.7 0.2 6.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.