Talen Horton-Tucker rejoint officiellement le Fenerbahce

Après avoir réalisé son rêve de gosse la saison dernière en jouant chez lui, à Chicago, où il a tourné à seulement 6.5 points de moyenne en sortie de banc, Talen Horton-Tucker n'a pas réussi à retrouver une équipe cet été. Résultat : l'arrière de (presque) 25 ans a été obligé de regarder vers l'Europe.

Il y a une vingtaine de jours, l'ancien des Lakers et du Jazz avait ainsi finalisé un accord avec Fenerbahce, même s'il attendait de voir si une offre NBA ne se présentait pas.

Finalement, aucune offre de la Grande Ligue ne semble lui être parvenue puisque le club turc vient de confirmer son arrivée. En Turquie, Talen Horton-Tucker va retrouver Brandon Boston Jr, arrivé début août, ainsi que d'autres anciens joueurs NBA, comme Nicolo Melli et Khem Birch par exemple. De quoi remplacer Nigel Hayes-Davis, qui a fait le chemin inverse durant l'intersaison en quittant Fenerbahce pour rejoindre Phoenix.

Talen Horton-Tucker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 LAL 6 14 46.7 30.8 50.0 0.3 0.8 1.2 1.0 1.7 1.3 1.0 0.2 5.7 2020-21 LAL 65 20 45.8 28.2 77.5 0.4 2.2 2.6 2.8 2.0 1.0 1.6 0.3 9.0 2021-22 LAL 60 25 41.6 26.9 80.0 0.6 2.6 3.2 2.6 2.5 1.0 1.4 0.5 9.9 2022-23 UTH 65 20 41.9 28.6 75.0 0.6 2.6 3.2 3.8 1.7 0.6 1.9 0.4 10.7 2023-24 UTH 51 20 39.6 33.0 80.7 0.4 2.0 2.4 3.5 1.8 0.9 1.3 0.4 10.1 2024-25 CHI 58 13 45.7 33.6 73.5 0.3 1.4 1.7 1.4 1.0 0.4 0.7 0.2 6.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.