Ja Morant vise la soirée d’ouverture

Victime d’une entorse à la cheville gauche à l’entraînement le 5 octobre, Ja Morant n’a toujours pas été autorisé à reprendre les séances collectives. Mais le meneur de Memphis s’est voulu rassurant sur son état de santé, à l’occasion d’un passage devant la presse lors d’une distribution de sa nouvelle chaussure signature, la Nike Ja 3.

Le All-Star a tenu à calmer les inquiétudes sur sa disponibilité pour le match d’ouverture face à New Orleans, le 22 octobre prochain.

« Ils paniquent », a-t-il d'ailleurs souri face aux journalistes présents. « Il n’y a pas de quoi s’affoler. Si je souris et que je ne vous dis pas de vous inquiéter, c’est que vous n’avez pas à vous inquiéter. »

Une préparation compliquée

Selon les premières estimations, Ja Morant pourrait observer une indisponibilité de 10 à 15 jours, ce qui laisserait entrevoir un possible retour pour le début de saison.

Pour l’heure, il a déjà manqué les deux premiers matchs de présaison, manquera celui de demain contre Atlanta, et sa participation aux rencontres face à Charlotte (lundi) et Miami (vendredi) semble très incertaine.

Un scénario qui n’arrange pas son coach, Tuomas Iisalo, alors que l’infirmerie des Grizzlies est déjà très bien remplie, avant même le démarrage de la campagne. Brandon Clarke et Zach Edey ne devraient pas rejouer avant début novembre, tandis que le doute persiste autour de Jaren Jackson Jr, opéré du pied en juillet.

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 31 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 33 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 ☆ MEM 57 33 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 ☆ MEM 61 32 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 2023-24 MEM 9 35 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1 2024-25 MEM 50 30 45.4 30.9 82.4 0.7 3.4 4.1 7.3 2.3 1.2 3.7 0.2 23.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.