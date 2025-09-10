La Nike Ja 3 fait le doublé !

La Nike Ja 3 était restée discrète jusqu'à présent. La voilà définitivement lancée avec la sortie de deux nouveaux coloris disponibles en France depuis aujourd'hui !

Le premier coloris « Price of Admission » était déjà connu puisque c'est avec cet ensemble en rose et violet doté de finitions en gris que le leader de Memphis avait porté sa Ja 3 pour la première fois, lors du Game 1 face à OKC, au premier tour des playoffs en avril dernier. Le second, baptisé « Channel 12 » est tout aussi fantaisiste, dans le style dépareille, avec la chaussure gauche en bleu foncé et finitions en jaune et inversement sur la chaussure droite.

Cette troisième chaussure signature du meneur des Grizzlies s'est donné pour mission de se rapprocher encore plus des caractéristiques et particularités de Ja Morant.

La paire est par exemple bien plus confortable, avec le choix de la mousse Zoom X, qui devient progressivement une référence haut de gamme sur le marché des sneakers depuis son introduction sur la GT Cut 3.

Niveau design aussi, la tige a été complètement revue, entre les motifs du revêtement extérieur en caoutchouc qui prennent la forme de logos « Ja » et remontent également sur l’empeigne, et l'apparition d'un gros « JA » grâce à la disposition du « Swoosh » à la verticale sur l'un des côtés de la chaussure.

Les deux Nike Ja 3 « Price of Admission » et « Channel 12 » sont disponibles sur Basket4Ballers au prix de 125 euros.