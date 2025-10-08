Une adaptation nécessaire pour Karl-Anthony Towns et Guerschon Yabusele

C'est une des missions de Mike Brown avant le début des choses sérieuses dans quelques jours : trouver l'équilibre avec Karl-Anthony Towns et Guerschon Yabusele. Pourquoi ces deux-là ? Parce que selon les formations alignées par le technicien, ils pourraient se retrouver soit au poste d'ailier-fort, soit à celui de pivot.

Le premier est pivot quand il est à côté de Josh Hart, mais ailier-fort avec Mitchell Robinson, quand le Français sera au poste 4 s'il est associé à « KAT », mais pivot s'il est le seul intérieur sur le parquet.

« Ils font un travail fantastique pour s'adapter », résume le coach. « Mais ça va leur demander plus de temps qu'aux autres car ils évoluent à deux postes en attaque. Ce sera donc plus compliqué pour eux que pour le reste. »

Une question de confiance et d'agressivité aussi

Forcément, en ce qui concerne Karl-Anthony Towns, c'est encore plus capital car il est le deuxième meilleur marqueur de l'équipe et celui, avec Jalen Brunson, qui peut exploser les cadenas adverses.

« Il essaie non seulement de se mettre en rythme mais aussi de comprendre ce qu'il est supposé faire quand il est pivot et plus ailier-fort », analyse Mike Brown en parlant de l'ancien joueur des Wolves, qu'il espère encore plus mobile. « Ce sera difficile de faire des prises à deux ou de le jouer car il sera partout en même temps. »

La saison passée, le All-Star n'a pas toujours été régulier au niveau de son agressivité. Il a parfois eu tendance à se mettre en retrait, ce qui était problématique, surtout quand c'était cumulé avec ses faiblesses défensives. En revanche, quand il avait la volonté de frapper fort, à 3-pts notamment, il a fait énormément de bien aux Knicks.

Plus que son poste, c'est surtout son attitude qui fera la différence. « C'est très important qu'il soit en confiance et qu'il la garde durant toute la saison si on veut que l'équipe atteigne ses objectifs », juge Malcolm Brogdon.