Mike Brown va surveiller de près les minutes des Knicks

La question du (trop important) temps de jeu des titulaires sous Tom Thibodeau est un vieux débat en NBA. Il a donc ressurgi la saison passée, à New York, puisque les cinq titulaires étaient dans le Top 20 des joueurs les plus utilisés. Josh Hart, Mikal Bridges et OG Anunoby étaient même dans le Top 5…

L'ancien coach des Knicks, afin de gagner des matches encore et encore, n'économise jamais ou presque ses meilleurs joueurs. Son successeur n'a pas l'intention de suivre cette voie.

« Le plus important est d'essayer de surveiller les minutes de chacun au lieu de courir après les victoires. Il y a peut-être des matches où on va jeter l'éponge plus tôt », résume Mike Brown, prêt donc à « sacrifier » des matchs en pensant au long terme. « C'est important de gagner mais il faut aussi comprendre qu'il ne faut pas rallonger les minutes des joueurs. Car si la saison est longue, on ne veut pas que les joueurs soient épuisés. »

L'exemple de Golden State en 2016

L'expérience des Warriors en 2015/16, l'année des 73 victoires, est restée dans la mémoire de Mike Brown, assistant de Steve Kerr juste après cette saison historique.

Car pour battre ce record, il a fallu jouer la saison régulière jusqu'au bout, et le payer plus tard en playoffs.

« Ça leur est tombé dessus et, à partir de ce moment, Steve Kerr disait qu'il n'allait plus courir après les victoires », se souvient le nouvel entraîneur des Knicks, face aux paroles du coach des Warriors. « Si on le fait, on le fait mais je dois m'assurer que Stephen Curry jouera 35 minutes si on veut le limiter à seulement 35 minutes. »

Un sentiment confirmé par Josh Hart, numéro un de toute la ligue lors de la dernière saison régulière avec 37.3 minutes par rencontre. « Je n'avais plus rien dans le moteur », dit-il en parlant de la finale de conférence Est face aux Pacers. « Mon esprit était là, mais mon corps était plus lent. »