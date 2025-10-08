Brandin Podziemski doit mieux gérer ses émotions

Attendu dans le cinq de départ des Warriors, en compagnie des vétérans Stephen Curry, Jimmy Butler, Draymond Green et Al Horford, Brandin Podziemski est sans doute celui dont la progression peut faire passer l’équipe dans une autre dimension.

À condition de ne pas tout gâcher par un manque de maîtrise émotionnelle. C'est d'ailleurs l'une des craintes de Steve Kerr, à l'approche de la nouvelle saison.

« C'est un compétiteur, il adore le jeu, il a de grandes ambitions. C'est quelque chose que j'admire chez lui » explique le coach de Golden State. « Mais dans le même temps, je veux qu'il trouve son équilibre, sans les sautes d'humeur, et c'est ce qui est encourageant jusqu'ici. »

« Exceptionnel » depuis le début du camp d'entraînement selon Steve Kerr, Brandin Podziemski s'apprête à vivre sa troisième année en NBA.

Jusqu'à présent, il a montré de belles choses dans le jeu (10.4 points, 5.4 rebonds et 3.6 passes sur les deux premières saisons), mais il s'est aussi parfois laissé distraire en discutant avec les arbitres.

« On n'a pas encore joué de vrai match, mais on avait trois arbitres NBA dans notre salle, pour notre entraînement, et il ne s'est pas arrêté une seule fois pour s'en plaindre, donc ça m'a ravi » livre en tout cas son coach. « Mais je vais vraiment insister sur ce point-là, car son émotion peut autant porter notre équipe que la mettre en difficulté. »

Brandin Podziemski Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 GOS 74 27 45.4 38.5 63.3 1.6 4.2 5.8 3.7 1.6 0.8 1.2 0.2 9.2 2024-25 GOS 64 27 44.5 37.2 75.8 1.0 4.1 5.1 3.4 1.5 1.1 1.2 0.2 11.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.