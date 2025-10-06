À Philadelphie, on ne se fixe pas d’objectifs précis

L'an passé, avec l'arrivée de Paul George, les Sixers ne cachaient pas vouloir viser le titre. Sauf qu'évidemment, après la dernière saison catastrophique, le discours est cette année bien différent en Pennsylvanie…

« Collectivement, et c'est un message important que le coach a transmis à nos vétérans et à toute l'équipe, nous parlons simplement de gagner chaque jour », explique ainsi Daryl Morey. « S'améliorer de 1% chaque jour, c'est la devise de Tyrese [Maxey]. Nous sommes conscients que nous devons faire nos preuves. »

Evidemment, quand le patron sportif d'une franchise fixe comme objectif de « gagner chaque jour », ce n'est pas très bon signe. Mais Daryl Morey sait très bien qu'entre les problèmes physiques de Joel Embiid et de Paul George, il ne peut faire aucune promesse aux supporters de la franchise. Alors il préfère ne pas en faire.

« Je ne pense pas que ce que nous disons ici et nos attentes à ce stade aient vraiment de l'importance » continue-t-il ainsi. « Nous devons simplement aller sur le terrain et faire nos preuves, nous améliorer chaque jour et montrer à la ville et aux fans que nous sommes de retour dans la course. »

Les Eagles et les Phillies brillent pendant ce temps

D'autant plus que les fans de Philadelphie ont vu les Eagles remporter le Super Bowl en début d'année, en NFL, alors que les Phillies affrontent actuellement les Dodgers, en MLB, pour une place aux World Series.

« Nous avons tous hâte de montrer à la ville ce dont nous sommes capables », assure Daryl Morey. « Encore une fois, nous savons que nous pouvons être fiers de la dernière saison, et nous voulons que la ville soit à nouveau fière de nous. Je me promène tous les jours dans le centre-ville, je vois l'enthousiasme pour les Eagles, je vois les Phillies en playoffs. Cette intersaison a été consacrée à travailler chaque jour pour revenir dans la course. »

Pour ça, les Sixers ont rajeuni leur effectif, afin de moins miser sur le duo George/Embiid…

« Daryl mentionne notre jeunesse », conclut Nick Nurse. « Nous avons parlé d'être un peu plus athlétiques, un peu plus rapides, un peu plus jeunes, un peu plus vifs. Maintenir un certain style de jeu. Peu importe qui est sur le terrain et qui est sur le banc, le prochain joueur doit prendre la relève et être capable de s'intégrer au système. »