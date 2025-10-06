Sam Cassell s’enflamme sur Jayson Tatum puis se reprend…

Quinze ans après avoir bouclé sa carrière de joueur aux Celtics (par un titre de champion, en 2008), Sam Cassell est revenu à Boston en 2023 pour aider la franchise du Massachusetts à accrocher une nouvelle bannière de champion au plafond du TD Garden. Ce fut chose faite en 2024 face aux Mavericks. La suite aurait pu être tout aussi glorieuse si le tendon d'Achille de Jayson Tatum ne s'était pas rompu lors du Game 4 des demi-finales face aux Knicks.

La blessure a eu d'énormes conséquences sur la fin de la saison dernière mais aussi sur l'exercice actuel que Boston aborde en effectif « réduit », suite aux départs de Jrue Holiday, Kristaps Porzingis, Al Horford ou Luke Kornet. Pour autant, Sam Cassell reste confiant sur la capacité de la formation de Joe Mazzulla à rester performante.

« Quand on perd un gars qui nous assurait 27-28 points, 10 rebonds, 5-6 passes décisives par match, on ne peut pas le compenser avec un seul joueur. Mais collectivement, en tant que groupe, on sait que si on veut y arriver, on doit être l'équipe qui joue le plus dur chaque soir. Et c'est là dessus qu'on se concentre sur le camp d'entraînement et la présaison », a-t-il précisé dans l'émission « 985 The Sports Hub ».

Un joueur déjà « actif »

S'agissant de Jayson Tatum, là où les Mavs ont freiné des quatre fers au sujet de la convalescence de Kyrie Irving, l'assistant coach des Celtics n'a pas hésité à afficher son optimisme quant à l'évolution de la rééducation du leader des C's.

« Il arrive », a-t-il lancé. « Personne ne compte sur lui. Je ne connais pas son programme de reprise pour cette saison, mais j'aime ce que je vois jusqu'à présent. Il n'a pas de béquilles, il ne boite pas. Il est actif. Jayson Tatum guérit vite. Ce n'est pas le genre de gars à se blesser et à rester assis. Il peut manquer un jour ou deux, mais il n'aime pas manquer des matchs. »

« Le Chinois » s'est rattrapé de justesse par la suite en confirmant que Jayson Tatum prendrait le temps nécessaire pour revenir cette saison… ou l'an prochain. Néanmoins, un infime espoir demeure, et Sam Cassell ne s'est pas privé d'alimenter la flamme.

« Il va pousser (pour revenir), clairement. Mais il ne fera rien que le staff ne lui autorisera pas à faire pour y arriver. C'est un gars qui sait ce que signifie la préparation, qui sait qu'il va avoir besoin de retourner passer du temps en salle de muscu, et il fait tout ça. J'ai hâte qu'il soit de retour, que ce soit cette année ou l'an prochain. Je ne vais pas donner un timing pour son retour. Quand il dira ‘Je suis de retour', alors ce sera bon. »

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 ☆ BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.3 0.9 23.4 2020-21 ☆ BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 ☆ BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 ☆ BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 ☆ BOS 74 36 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 2024-25 ☆ BOS 72 36 45.2 34.3 81.4 0.7 8.0 8.7 6.0 2.2 1.1 2.9 0.5 26.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.